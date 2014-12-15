تحقق پيشرفت كشورها نيازمند بهره گيری از توان مردم در مراحل توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر صادقی صبح دوشنبه در جلسه برگزاری انتخابات تعیین نماینده سمن ها در هیئت نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد استان سمنان در محل استانداری از سمن ها خواست که اهداف معین و دست یافتنی که توان محقق کردن آن را دارند انتخاب و در همان راستا به مردم و جامعه خدمت کنند.

وی گفت: انتخابات تعیین نماینده در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی در وزارت کشور، استانداری ها و فرمانداری ها برگزار و نماینده تشکل ها تعیین می شوند که به مدت دو سال در هیئت ها حضور دارند.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی و دبیر هیئت نظارت استان سمنان در ادامه با اشاره به اقدامات انجام گرفته و برنامه ها در راستای توانمند سازی سمن ها و نقش سازمان های مردم نهاد در پیشرفت جامعه افزود: تحقق توسعه و پیشرفت كشورها نیازمند بهره گیری از توان، استعداد و حضور داوطلبانه مردم و مشاركت آنها در مراحل توسعه است و مهمترین و اصلی ترین شیوه بهره گیری از این امر سازمانهای غیر دولتی هستند كه در كنار بخش خصوصی و دولت در اداره جامعه نقش ایفا می كنند.

صادقی، مولفه های غیر انتفاعی بودن، فعالیت داوطلبانه، برخورداری از شخصیت حقوقی، مدیریت دموكراتیك و مشاركتی، خود گردانی و غیر سیاسی بودن را از شاخصه های سازمان های مردم نهاد برشمردند كه ماهیت آنها را از دیگر نهادها متمایز می کند.

در این نشست پس از معرفی کاندیداهای عضویت در هیئت نظارت، انتخابات با رای مخفی نمایندگان سمن ها برگزار شد که مصطفی مرادی نماینده موسسه فرزندان آفتاب به عنوان عضو اصلی، زهرا سعیدی نماینده جمعیت زنان نرجس به عنوان عضو علی البدل اول و عسکری صفائی نماینده موسسه هلال نوین کومش نیز به عضو البدل دوم انتخاب شدند.