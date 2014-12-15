به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر دوشنبه در افتتاحیه سومین دوره مسابقات قرآن کریم فنی و حرفه ای کشور که در سالن همایش های آستان قدس رضوی برگزار شد گفت: احساسات، در حوزه رفتاری محرک همه اعمال و کردار ماست و با توجه به اینکه احساسات نقش فعالی را در حوزه رفتاری ما انسان ها دارد، بخشی از جریان رفتاری ما به خاطر دخالت و نقش آفرینی احساسات شکل می گیرد.

امام جمعه مشهد افزود: وابستگی یعنی در تبار و خط عترت قرار گرفتن، یعنی اینکه انسان در جریان تعالیم ولایت باشد، زیرا یک عنصر سکولار جدا افتاده از تبار اهل بیت در حوزه سیاسی و اجتماعی، حتی اگر برای امام حسین (ع) اشک برزید جدا از اهل بیت است و تنها هدایت را در دست دارد اما آن نقطه اجرایی هدایت را پیدا نکرده و در جامعه ما نیز کسانی هستند که انسان های قرآن شناسی بوده اما در عرصه سیاسی و اجتماعی سکولار محض هستند.

وی ادامه داد: امروز در نظام شیعه ما جریان تحجر مضرتر از وهابیت در بین اهل سنت است، چرا که یک سکولار غرب زده، ضررش از کسی که دین را در زندگی سیاسی و اجتماعی دخالت ندهد کمتر است زیرا این آدم یک برندی دارد که به خاطر آن آدم ها به او جذب می شوند.

ناگسستنی بودن قرآن و اهل بیت از یکدیگر

آیت الله علم الهدی اضافه کرد: آدم هایی که در این زمان در عرصه انقلاب خود را کنار می کشند، حتی اگر که لباس روحانیت بر تن داشه باشند مثل عبدالله بن عمر زمان هستند زیرا پیامبر به روشنی تصریح کرد که قرآن و عترت از هم گسستنی نیست.

وی بیان کرد: بسیاری در عرصه انقلاب دخالت ندارند و عبدالله بن عمر زمان هستند هر چند لباس روحانیت در دست داشته باشند، قرآن بدون نقشه عملیاتی اهل بیت ارزشی ندارد و پیامبر به همین دلیل فرمودند که این دو از هم جدایی ناپذیر است.

امام جمعه مشهد افزود: آنجایی که احساسات بر عقلانیت غلبه کند، دیگر در آنجا عقل نمی تواند تاثیرگذار باشد، زیرا قدرت احساس آن قدر زیاد است که عقلانیت به او نرسیده تا بخواهد اعمال و رفتار انسانی را مدیریت کند، به همین دلیل بخشی از اعمال توسط احساسات مان مدیریت می شود.

قرآنیون کمتر دچار لغزش می شوند

وی با اشاره به آیه "ان هذه القران یهدی للتی هی اقوم" بیان کرد: در این آیه می توان برداشت کرد که انسان هایی که قرآن در جان و دل آنها نفوذ کرده است، در آن زمانی که احساسات بر عقلانیت آنها غلبه کند، در آن موقع قرآن احساسات آنها را کنترل می کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: انسان های قرآنی کمتر دچار اشتباه و لغزش می شوند زیرا قرآن در جان آنها نفوذ داشته و هیچگاه در برابر گرایش های نقسانی قرار نمی گیرند، به همین دلیل انسان های که به قرآن اهمیت داده، و مسئله قرآن مداری را در عرصه مدیریت دخالت می دهند، انسان هایی به مراتب موفق تر هستند.

خطیب جمعه مشهد اضافه کرد: اگر فکر و اندیشه قرآن باعث محشور شدن انسان با آن کتاب الهی شود، در گرایش های او نقطه مبهمی وجود نخواهد داشت زیرا قرآن مانند نور است.

حفظ و قرائت قرآن عصمت نمی آورد

وی میزان آسیب پذیری قرآنی ها را بسیار کم دانست و افزود: کمتر، قرآن خوان و قرآن شناسی را داریم که که در خط و ربط سیاسی اش دچار انحراف شود، البته من نمی گویم که قرآن شناسی برای انسان عصمت نمی آورد و هم نمی گوییم که قرآن خوانی عصمت می آورد، حتی قاتل امیرالمونین نیز حافظ قرآن بود.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: انگیزه قرآن خواندن مهم است، اگر گرایش قرآن تنها با توجه به یک نقش خاص مادی غیر خدایی باشد، این قرآن دانی برای ما اثر مثبت ندارد و باعث گمراهی آن فرد می شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حدیث ثقلین ادامه داد: پیامبر فرمودند من از بین شما می روم اما قرآن و عترت خود را بین شما باقی گذاشته ام، این نشان می دهد که قرآن و اهل بیت با هم دارای ارزش هستند.

قرآن بدون عترت هدایت آور نیست

آیت الله علم الهدی افزود: قران منهای عترت هدایت آور نیست و شما در برابر این فضیلت باید توجه داشته باشید که قرآن دانی برای شما یک غرور دینی ایجاد نکند که از وابستگی عترت جدا شوید.

وی با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) گفت: ایشان فرمودند شما کسی را پیدا نخواهید کرد که بگوید من پیامبر و اهل بیت آن را دشمن می پندارم زیرا اهل بیت را همه دوست دارند و حتی سرسخت ترین دشمنان پیامبر نیز زمانی که به باطن خود رجوع می کنند می بینند که آنها نیز فطرتا پیامبر و اهب بیت را دوست دارند.

خطیب جمعه مشهد گقت: وابستگی تنها این نیست که صرفا برای امام حسین(ع) اشک بریزیم زیرا اگر اینطور بود، بود عمر سعد را نیز باید وابسته به اهل بیت دانست، زیرا وقتی حضرت زینب به او گفت آیا می بینی که نوه پیامبر را دارند می کشند اما کاری نمی کنی، او شروع به اشک ریختن کرد.