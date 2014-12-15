مکتب و تفکر حسینی(ع) در مقابل تکفیری ها ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم محمدی پیش از ظهر دوشنبه در همایش احیای دینی و اصلاح طلبی از دیدگاه امام خمینی در کوهدشت با بیان اینکه ما افتخار می کنیم که شیعه هستیم، گفت: باید افتخار کنیم به این که شیعه و پیرو علی(ع) و اولاد این امام همام هستیم.

فرماندار کوهدشت با بیان اینکه بارزترین و بالاترین ویژگی امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی فرزند امام حسین(ع) بودن و حرکت در مسیر نهضت حسینی است افزود: حضرت اباعبداله(ع) همان کسی بوده که در مسیر تاریخ، برای همه امت ها و آزادی خواهان الگو است.

محمدی یادآورشد: آن جا که بشر به دنبال آزادی خواهی و هویت و استقلال بوده همواره به رفتار و سخنان امام حسین(ع) تاسی کرده و چشم داشته است.

فرماندار کوهدشت ادامه داد: امروز در مقابل تکفیری ها که خاستگاهی جز افراط ندارند این مکتب امام حسین(ع) است که خاستگاه تفکری بلند بوده و همین تفکر باعث می شود که در اربعین بیش از ۲۰ میلیون مسلمان به سوی بارگاهش بشتابند.

وی گفت: ماموریت امام حسین اصلاح و نجات بشر از انحراف و تاریکی و تکریم انسانیت بود و باز افتخار می کنیم که به دنبال آن هستیم تا نسیمی از این حریت و انسانیت نصیبمان شود.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که امروز ما شاهد فعالیت دولتی هستیم که در مقابل تزویر و کجی و ریا قد علم کرده است، تصریح کرد: دولت روحانی برای عقلانیت و ایجاد تدبیر و امید در بین مردم برخاسته و باید برای ملتی که به دنبال این است که اندوخته هایش بیش از این به تاراج نرود، با درستکاری کار کنیم.

فرماندار کوهدشت با بیان اینکه دولت امروز به کمک نیاز دارد یادآور شد: امروز بیش از هر زمان دیگری به تلاش و کوشش و همراهی و همفکری نیاز داریم و دولت موظف است همه درد آشنایان و دوستداران خود را بشناسد.