بنیاد مستضعفان به مشکلات کارخانه نساجی پاکریس مهدیشهر رسیدگی کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان مهدیشهر در محل فرمانداری این شهرستان بر ضرورت استفاده بهینه از آب و خاک در بحث کشت، شناخت مزیت نسبی و شناخت اولویت ها در کشت برای ایجاد ارزش افزوده، تجمیع زمین های کشاورزی برای بالا بردن بازدهی در سطح کشت و توجه به کشت های استراتژیک تاکید کرد و افزود: باید سهم شهرستان ها در کشت استراتژی در منطقه مشخص شود.

وی همچنین با تصریح بر اینکه در این عرصه برای اجرای اقتصاد مقاومتی کشت گیاهان دارویی و گلخانه ای بسیار مهم است خاطرنشان کرد: در این خصوص با توجه به بحث آب و نیازهای جدید، کشت گلخانه ای را باید در منطقه رواج داد تا از زمین، آب و خاک استفاده مناسبی داشته باشیم.

بخشداران با سرکشی به روستاها برای حل مشکلات چاره جویی کنند

استاندار سمنان گفت: استفاده بهینه از آب و خاک، شناخت مزیت نسبی و ایجاد ارزش افزوده در کشت برای رونق بخش کشاورزی منطقه ضروری است.

وکیلی همچنین در خصوص راه های روستایی با توجه به فصل سرما نیز تاکید کرد: یکی از وظایف بخشداران سرکشی روستا به روستا برای حل مشکلات و بررسی وضعیت آنان از لحاظ راه ها و سوخت رسانی خصوصا در فصل سرما است.

وی کم کردن هزینه زندگی روستائیان را یکی از کارهای مهم مسئولان برشمرد و گفت: روستائیان باید در روستاها بمانند و یکی از راه های کم کردن هزینه ها ایجاد راه های دسترسی مناسب است.

استاندار سمنان همچنین بر تسریع در ایجاد بزرگراه مناسب با همکاری شهرهای این محور با یک زمان بندی مشخص در شهرستان مهدیشهر تاکید کرد تا با ایجاد این محور دسترسی به این منطقه خصوصا مناطق گردشگری مهیا شود.

ضرورت حل مشکلات واحدهای تولیدی در راستای اشتغالزایی

مقام عالی دولت در استان سمنان بحث اشتغال در استان را بسیار مهم برشمرد و افزود: در شهرستان مهدیشهر پتانسیل های خوبی وجود دارد که نیازمند بهره گیری مناسب و بهره برداری از این ظرفیت ها است و باید در این راستا مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی را حل کرد تا اشتغالزایی ایجاد شود.

وکیلی در این خصوص از فرماندار مهدیشهر خواست تا از نزدیک مشکلات واحدهای تولیدی را بررسی و حل کند و اضافه کرد: کارخانه ترانسفو قدرت که به بهره برداری میرسد نیروهای زیادی را به کار خواهد گرفت.

وی همچنین با یادآوری اینکه کارخانه نساجی پاکریس که بلا استفاده شده است تصریح کرد: در این خصوص نیز بنیاد مستضعفان باید با دلسوزی وضعیت این کارخانه را رسیدگی کند.

جهاد کشاورزی برای ایجاد منطقه ویژه کشاورزی در مهدیشهر اقدام کند

استاندار سمنان همچنین بر جذب اعتبارات لازم، حضور مدیران در ادارات شهرستان برای ارائه خدمت رسانی و پاسخگوئی به ارباب رجوع، برنامه ریزی برای فراوری محصولات کشاورزی خصوصا بحث گردو، ایجاد مجتمع های کشاورزی و شهرک های کشاورزی و پیگیری جهاد کشاورزی برای ایجاد یک منطقه ویژه و مجتمع کشاورزی و گلخانه ای در هر شهرستان، ثبت جهانی فرهنگ و آداب سنگسری خصوصا ثبت گوسفند سنگسری با توجه به اصل و نژاد مناسب آن تاکید کرد.

وکیلی، توجه و پیگیری برای برق دار کردن چاه های کشاورزی در روستاها، توجه به لایروبی قنات با همکاری مردم، را نیز مورد تاکید قرار داد.

امام جمعه مهدیشهر نیز در این نشست ذکر خدا را ذکر نور برشمرد افزود: با نظر الهی بسیاری از مشکلات روحی و جسمی برطرف می شود.

حجه الاسلام محمد بارانی در خاتمه توسل به ائمه اطهار (س) خصوصا حضور گسترده زائران در کربلا را یک نمای عظیم امت اسلامی برشمرد و افزود: مدیریت یک نعمت الهی است و شکر این نعمت خدمتگزاری بیشتر به مردم است.