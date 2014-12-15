تقریب مذاهب اسلامی مهمترین نياز امروز جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی ظهر امروز دوشنبه در جمع روحانیون اهل سنت و شیعه کردستان در سنندج با بیان اینکه جامعه به دو بخش عوام و خواص تقسیم می شود، گفت: روحانیون جزو خواص جامعه هستند و همواره انتظار از این قشر هم به مراتب بیشتر است.

وی با بیان اینکه خواص هر جامعه تاثیرگذارترین و تعیین کننده ترین عامل در سرنوشت هر جامعه ای هستند، عنوان کرد: مردم همواره خطبه ها و موعظه های روحانیون را با جان و دل گوش می دهند بنابراین علما و روحانیون هم باید در راستای عمل به رسالت خطیر خود بیشتر تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه در قرآن کریم آمده است که علما و روحانیونی که به رسالت خود عمل نکنند توبیخ خواهند شد، اظهارداشت: علما باید مردم را با ارزش ها و احکام دین آشنا کنند و آنها را از حرام خوری، انجام منکرات منع و آنها را به سوی معروفات راهنمایی کنند.

امام جمعه موقت تهران تبیین معروف و منکر را از وظایف روحانیون خواند و گفت: در حال حاضر در رابطه با تبیین و آگاه سازی جوانان با مسائل دینی در جامعه ما کمبودهایی وجود دارد که باید جبران شود.

آیت الله خاتمی افزود: نسل جوان به طور فطری گرایش به دین دارند ولی متاسفانه به خوبی برای آنها تبیین و بیان نشده است.

وی عنوان کرد: برای تبیین و ایجاد باور در جوانان باید استدلال درستی صورت گیرد و سپس اقدام به اجرای فریضه الهی امربه معروف و نهی از منکر کرد.

وی با اشاره به اینکه امربه معروف و نهی از منکر دولتی و عمومی داریم، گفت: نهادی باید عهده دار اجرای این فریضه الهی شود تا آمران به معروف و ناهیان از منکر را مورد حمایت قرار دهد.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: امربه معروف ونهی از منکر عمومی هم توسط آحاد مختلف مردم در بسیاری از شرایط اعمال می شود.

آیت الله خاتمی با اشاره به اینکه تقریب مذاهب اسلامی امروز مهمترین مصلحت در جهان اسلام است، افزود: بدون تردید ایجاد وحدت میان شیعه و سنی از معروفات مسلم در جوامع اسلامی است.

وی با بیان اینکه اسیدپاشی هایی که در مدت اخیر اتفاق افتاد نمی تواند بدون حساب و کتاب باشد، بیان کرد: متاسفانه برخی حساب و کتاب ها براساس حماقت شکل می گیرد و نمونه آن واقعه اسیدپاشی است.

وی عنوان کرد: برخی ها گمان می کنند که چنین اقداماتی می تواند منجر به لکه دار کردن امربه به معروف ونهی از منکر در جامعه شود ولی این فریضه الهی هر روز باشکوه تر از گذشته توسط عالمان و شیفتگان دین اسلام به درستی اجرا می شود.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: عده ای با اقداماتی هم چون اسیدپاشی درصدد ضربه زدن به امنیت نظام اسلامی ایران بودند و این درحالی است که امنیت کشور ما با بصیرت و آگاهی و هوشیاری مردم همواره حفظ خواهد شد.