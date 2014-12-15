پرسپولیس نباید با این شرایط به آسیا برود/ هیچ حریفی شرایط ما را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید درخشان که امروز دوشنبه به منظور پیگیری مسائل مربوط به تیم در باشگاه پرسپولیس حضور پیدا کرد، در گفتگویی با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس به سوالات پاسخ داد:

* از چند روز دیگر دور جدید تمرینات آغاز می‌شود و همه کنجکاو هستند که چه برنامه‌هایی برای آماده‌سازی تیم دارید؟

- در شرایط فعلی اینکه ما چه برنامه‌هایی داریم و چه برنامه‌هایی اجرا می‌شود، دو موضوع جدای از هم هستند. در واقع الان منتظریم تا شرایط باشگاه مشخص شود تا بعد بتوانیم تصمیم‌گیری کنیم. مثلا الان بازیکنی را می‌خواهیم ولی تا شرایطی معلوم نشود، امکان مذاکره و جذب نداریم. در وهله اول آنچه اهمیت دارد این است که شرایط باشگاه مشخص شود، قبل از آنکه زمان و فرصت‌ها را از دست بدهیم.

* جدا از این مطلب، همه می‌خواهند تفکرات حمید درخشان را برای این مقطع حساس بدانند؟

- از نظر برنامه‌های آماده‌سازی، ما دو اردوی 10 روزه را در نظر گرفته‌ایم که می‌خواهیم یکی از آنها را خارج از ایران برگزار کنیم. این دو مقطع تمرینات برای ما بسیار مهم خواهد بود و با آغاز بازی‌ها در موعد اعلام شده ما دو مقطع هم برنامه تمرینی تهران را خواهیم داشت.

* برای نقل و انتقالات به جذب چند بازیکن فکر کرده‌اید؟

- روی جذب 6 بازیکن جدید فکر می‌کنیم و در هر سه خط؛ دفاع، میانی و حمله به دنبال جذب بازیکن خواهیم بود و نیاز داریم که ترکیب را تقویت کنیم.

* فاصله‌ای 11 امتیازی با صدر جدول لیگ داریم، پرسپولیس در ادوار مختلف چنین فاصله‌ای را جبران کرده اما از نظر تئوری، کار سختی است؟

- آینده را نمی‌شود پیش بینی کرد اما کنترل امروز در اختیار خودمان است. پس باید به تقویت تیم فکر کرد. اگر این کار به درستی انجام شود، در مرحله بعد در شروع بازی‌ها باید فاصله امتیازات را کم کنیم. در آن مقطع پای حوادث و اتفاقات فوتبال وسط می‌آید اما در حال حاضر باید خودمان را بازسازی کنیم، بعد به حریفان فکر کنیم.

* حریفان آسیایی هم مشخص شده‌اند، گروه پرسپولیس را چطور می‌بینید؟

- شرایط ما که سخت است. باید بگویم در سخت‌ترین گروه قرار گرفته‌ایم. البته برای حریفان ما هم، شرایط اینگونه است. فقط یک تفاوت وجود دارد. هیچیک از حریفان با شرایط مشابه ما روبرو نیستند. ما اگر خود را تجهیز نکنیم به ما رحم نخواهند کرد. ما باید خود را تجهیر کنیم تا در شرایطی برابرتر با یکدیگر روبرو بشویم. حریفان ما با حداکثر امکانات می‌آیند و همگی با هدف قهرمانی آسیا، بازی‌ها را شروع می‌کنند. حریفان ما با بازیکنانی 10 تا 12 میلیون دلاری می‌آیند. کاملا مجهز خواهند بود و نمایندگان ایران نمی‌توانند هیچ چیز را به قضا و قدر واگذار کنند.

* به نظر شما سر سخت‌ترین حریف کدام تیم خواهد بود؟

- نمی‌شود گفت. تیم‌های عربستانی با قدرت می‌آیند. لیگ قطر در حال حاضر با جذب بهترین ملی‌پوشان ایران و بعضی بازیکنان خارجی گران قیمت سطح بازی‌ها و لیگ خود را بالا برده است.

* در پلی آف صعود کدام تیم را برای رویارویی با پرسپولیس ترجیح می دهید؟

- بنیادکار می‌تواند گروه را سخت‌تر کند اما نماینده امارات دست کمی از آنها ندارد. در لیگ قهرمانان تیم ضعیف نداریم. برای موفقیت باید یک برنامه‌ریزی حساب شده و بی‌نقص داشته باشیم که مرحله به مرحله انجام شود. تیم‌ها رشد کرده‌اند و من اصلا دلم نمی‌خواهد پرسپولیس با این شرایط به این مسابقات ورود کند.

* و اگر مشکلات حل شود؟

- امید ما به همین مساله است. به هر حال پرسپولیس نماینده فوتبال ایران است و چون در آسیا سرشناس است عملکردش به عنوان نماد فوتبال ایران به چشم می‌آید و ما امیدواریم همین مساله باعث شود هر چه سریعتر مشکلات ما حل شود. دلم نمی‌خواهد پرسپولیس با این شرایط به آسیا برود. دلم می‌خواهد پرسپولیس یک باشگاه قدرتمند باشد که تیمی قدرتمند را روانه این مسابقات کند.