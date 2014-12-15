به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری ظهر دوشنبه در همایش تبیین اهمیت دریا برای جمهوری اسلامی ایران و در جمع دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه تبریز با اشاره به فعالیت‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در دوران دفاع مقدس گفت: نیروی دریایی در عرصه دفاع مقدس هم در دریا و هم در آب عملکرد کم‌نظیری از خود نشان داد و علاوه بر بعد نظامی و دفاعی باعث حفظ اقتصاد کشور شد.

وی با بیان اینکه دشمن بعثی و دوستانش می‌خواستند صادرات نفت و واردات ما را که از طریق دریا صورت می‌گرفت، قطع کنند، افزود: در آن دوران نیروی دریایی ارتش کشورمان با جانفشانی‌های جوانان این کشور موفق شد علاوه بر حفاظت از سواحل خوزستان، از بنادر نفتی نیز محافظت کند و یک روز هم صادرات نفت قطع نشود.

سیاری سپس با تاکید بر اینکه هدف اصلی دشمن علاوه بر ازبین بردن انقلاب اسلامی، جلوگیری از صادرشدن نفت و دست‌یابی به سواحل کشور بود، ابراز داشت: آنها می‌خواستند نیروی دریایی کشورمان را شکست داده و ما را محاصره اقتصادی کنند چراکه دریا برای هر کشوری یک فرصت است و دریا به عنوان مجرای تنفسی هر کشوری به شمار می‌رود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه اگر دشمن می‌توانست سواحل دریایی و بنادر نفتی ما را محاصره کند اقتصاد ما در هشت سال مداوم جنگ شکست می‌خورد، گفت: ولی با همه این برنامه‌هایی که دشمن درنظر داشت عملیات مروارید توسط نیروی دریایی کشورمان در شصت و هفتمین روز جنگ انجام و با شکست نیروی دریایی دشمن همراه شد.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد دشمن نیز بعد از این عملیات شکست خورد، ابراز داشت: پایانه مهم نفتی عراق در آن دوران شکست خورد و باعث محاصره دریایی و ممنوعیت ورود و خروج کشتی های مختلف به آب های سواحل عراق شد.

یک ساعت صادرات نفت ایران در دوران جنگ قطع نشد

سیاری همچنین با اشاره به اینکه جنگ تحمیلی ۲۸۰۰ روز طول کشید که در طی آن ۲۸۰۰ بار جزیره خارک و دیگر بنادر نفتی ما مورد تهاجم دشمن قرار گرفت، ادامه داد: با لطف خدا و تلاش نیروهای خدوم دریایی یک ساعت صادرات نفت ایران در دوران جنگ قطع نشد تا اقتصاد کشورمان که در آن دوران فقط به نفت بستگی داشت سالم بماند.

وی با تاکید بر اینکه یک سوم مرزهای کشور دریایی است، اظهار داشت: در حال حاضر نیمی از تجارت جهانی در شمال اقیانوس هند انجام می‌شود که با تدبیر مقام معظم رهبری کشور ما نیز در این منطقه حضور یافته است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه اقیانوس هند کانون اصلی کشمکش ها در آینده خواهد بود، گفت: استعمار به دنبال دور کردن ما از دریا بوده تا کشور قدرت نگیرد ولی با دستور و تدبیرات رهبر معظم انقلاب به دنبال تحقق تئوری بازگشت به دریا هستیم.

وی با اشاره به اینکه دسترسی به دریا قدرت است و باید با این ترفند استکبار مقابله کنیم که آنها در فاصله انداختن ما با دریا هستند، ادامه داد: توسعه تجارت از طریق حمل و نقل دریایی، توسعه روابط با ملت ها، استفاده از دریا برای اعمال قدرت و اراده ملی و توسعه مدنیت در نوار ساحلی از جمله مهمترین ابعاد بهره برداری از دریاهاست.

سیاری افزود: نیروی دریایی ارتش کشورمان در خلیج عدن نیز که دزدان دریایی در آنجا حضور دارند حضور باصلابتی دارد و با دزدان و متجاوزان به شدت مبارزه می‌کند.

انتقاد از کمبود محصولات دریایی در سبد غذایی خانوارهای ایرانی

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه اینکه دریا نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد، افزود: نعمت‌های زیادی در دریا وجود دارد ولی متاسفانه به صورت کافی از آنها استفاده نمی‌کنیم.

وی با انتقاد از کمبود محصولات دریایی در سبد غذایی خانوارهای ایرانی، گفت: دریا و محصولات غذایی آن برای سیر کردن همه مردم کافی است ولی متاسفانه چندان بهره برداری از آنها نمی کنیم که امیدواریم این روند تغییر پیدا کند.

سیاری با اشاره به اینکه استفاده از منابع دریایی به عواملی چون جغرافیا، سیاست‌های دولت و ویژگی مردم بستگی دارد، گفت: توسعه دریامحور زمانی محقق می شود که امنیت در سواحل و دریا تامین باشد.