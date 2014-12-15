نخستین ربات دلتای صنعتی ساخت دانشجویان قزوینی طراحی و رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کرسفی مدیر اجرایی این طرح در این باره گفت: در مراسمی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در غرفه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در نمایشگاه هفته پژوهش در تهران برگزار شد، از نخستین ربات دلتای صنعتی ساخت دانشجویان قزوینی رونمایی شد.

مدیر اجرایی این طرح با اشاره به عملکرد قدرتمند این ربات در بخش نرم افزاری گفت: تمامی مراحل طراحی نرم افزار آن توسط محققان و پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی قزوین انجام شده است و ما برای همکاری با شرکت های مختلف در تمامی پروژه های صنعتی آماده هستیم.

محمد کرسفی افزود: در بخش سخت افزاری نیز بیش از ۸۰ درصد مراحل ساخت این ربات در مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین انجام شده که توان این دانشگاه در طراحی و ساخت قطعات را نشان می دهد.

محمود غفوری مدیر فنی این طرح نیز گفت: ربات دلتا متعلق به خانواده ربات های موازی است که به دلیل ساختاری با زنجیره سینماتیکی بسته که مشخصه اصلی ربات های موازی است، قادر به جابجایی اجسام با دقت و شتاب بسیار بالا و کاربردهای فراوانی در صنعت است.

غفوری افزود: این ربات که نتیجه ایده و دانش دکتر ریموندکلاول در سال ۱۹۸۷ است، امروزه جایگاه بسیار وسیعی در صنایع مختلف جهانی پیدا کرده و این ربات، نخستین ربات دلتای صنعتی ایران است که توسط شرکت دانش بنیان RSTL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین طراحی و ساخته شده است.

غفوری یادآورشد: کاربردهای مستقیم و غیرمستقیم این ربات در عرصه های صنعتی، علمی، آموزشی و پزشکی حاکی از توانمندی و انعطاف این ربات است که تنوع درجات آزادی و قابلیت اتصال انواع گریپرهای صنعتی و پزشکی کاربری این ربات را افزایش می دهد.

وزیر علوم ضمن بازدید از غرفه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، از نزدیک با دستاوردهای علمی دانشجویان و پژوهشگران این دانشگاه نیز آشنا شد.

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری از ۲۳ تا ۲۷ آذر ماه در نمایشگاه دائمی تهران برپا است.