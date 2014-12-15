سرعت بالای خودرو ی پژو در کرمان باعث واژگونی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ساعت 17 و 44 دقیقه روز گذشته در پی تماس از سوی شهروندان با سامانه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان و اعلام واژگونی خودروی سواری در جاده قدیم ماهان دو راهی سیمرغ، آتش نشانان ایستگاه یک با خودروی امداد و نجات به محل اعزام شدند.

در این حادثه یک خودروی سواری به علت سرعت زیاد واژگون شد و توسط آتش نشانان ضمن ایمن سازی محل حادثه و قرار دادن علائم هشدار دهنده از بروز حوادث احتمالی از جمله آتش سوزی جلوگیری کردند.

دو مصدوم این حادثه تحویل عوامل اورژانس داده شدند.

جدول گذاری تقاطع غیرهمسطح باقدرت

معاون فنی و عمرانی شهردار کرمان از انجام عملیات جدول گذاری تقاطع غیر همسطح با قدرت به متراژ هزار و 500 متر خبر داد.

علی فرقانی گفت: همچنین عملیات جدول گذاری خیابان گلدشت، شهرک فرهنگیان، خیابان یاقوت واقع در شهرک مطهری و دانشگاه آزاد با وسعت سه هزار و 700 متر در حال انجام است.

وی با بیان اینکه این عملیات تا کنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، افزود: این پروژه به زودی به اتمام خواهد رسید.

فرقانی هدف از این اقدامات را ساماندهی ساختار و فضای شهری دانست و تصریح کرد: بهسازی و زیبا سازی منظر شهری و خدمات رسانی بیشتر به همشهریان از دیگر اهداف اقدامات و فعالیتهای عمرانی به شمار می رود.

لایه‌روبی جوی‌های سطح منطقه‌ چهار شهر کرمان

شهردار منطقه‌ی چهار شهر کرمان، از لایه‌روبی جوی‌های سطح منطقه‌ چهار شهر کرمان خبر داد.

علی نیک‌طبع با اشاره به این‌که هم‌اکنون لایه‌روبی جوی‌های سرآسیاب در حال انجام است، گفت: تا کنون جوی‌های بولوار 22 بهمن، بولوار ابراهیم‌ خلیل الله، بولوار پیروزی، خیابان‌های سرباز، 17 شهریور، پیرانشهر، شهید مدرس، شاه نعمت‌الله ولی، ادیب، گوهری، فرهنگ و شهرک جماران با تلاش پرسنل این منطقه لایه‌روبی شده است.

وی با تأکید بر ضرورت پاک‌سازی و لایه‌روبی جوی‌های معابر و خیابان‌های سطح این منطقه بیان کرد: این اقدام برای هدایت آب‌های سطحی ناشی از بارندگی از طریق جوی‌ها و پاک‌سازی فضاهای شهری انجام می‌شود.

نیک‌طبع از شهروندان خواست، ضمن خودداری از گذاشتن زباله و ریختن خاک و نخاله در جوی‌ها، در پاکیزه نگه‌داشتن فضاهای شهری شهرداری را یاری کنند.

عملیات لایه‌روبی جوی‌ها هم‌راه با قطع علف‌های هرز از جوی‌ها، سالانه سه تا شش نوبت در سطح این منطقه از شهر انجام می‌شود.