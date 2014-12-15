تصاویری از نخستین تمرین تیم ملی در آفریقای جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران که برای برپایی اردویی 10 روزه عازم ژوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی شده‌اند، از ساعت 10 صبح امروز نخستین تمرین خود را در مجموعه ورزشی هتل پروتیا برگزار کردند؛ هتلی که با داشتن زمین‌های تمرینی عالی یکی از مجهزترین هتل‌های پایتخت آفریقای جنوبی به حساب می‌آید.

تمرین امروز به منظور بازیابی بدنی بازیکنان پس از مسافت طی شده از تهران تا ژوهانسبورگ برگزار شد.

در ابتدای تمرین بازیکنان ابتدا با هدایت "کوجالا میکو" دویدند و پس از 5 دور دویدن دور زمین، تمرینات ریکاوری خود را در حضور مارکار آقاجانیان و میکو انجام دادند. مهرداد خانبان هم به طور کامل فیلم تمرین ریکاوری بازیکنان را ضبط کرد. دکتر خانلری و دکتر شهاب نیز وضعیت بازیکنان را به دقت زیر نظر داشتند.

خسرو حیدری نیز به دلیل مصدومیتی که از قبل داشت، در ابتدای تمرین و هنگام دویدن بازیکنان، جدا از آنها و زیر نظر دکتر شهاب پیاده روی کرد اما با آغاز تمرینات کششی به سایر بازیکنان اضافه شد. حیدری و نژادمهدی پس از پایان تمرین به استخر رفتند تا مراحل آماده سازی خود را ادامه دهند.

کارلوس کی‌روش به همراه دن گاسپار، اوسیانو و علی کریمی نیز تمرین امروز را زیر نظر داشتند. هوشنگ مقدس سرپرست تیم اعزامی هم در تمرین امروز حاضر بود.

بازیکنان پیش از برگزاری نخستین تمرین خود و پیش از صرف صبحانه یک به یک روی وزنه رفتند تا وضعیت بدنی آنها در آغاز اردو مورد سنجش قرار گیرد. دکتر خانلری و دکتر شهاب پس از کشیدن وزن بازیکنان از آنها سوال‌هایی درباره وضعیت جسمی و روحی پرسیدند تا وضعیت بازیکنان به دقت زیر نظر قرار گیرد.

نخستین تمرین با توپ تیم ملی در اردوی آفریقای جنوبی قرار است امروز ساعت 16 به وقت محلی برگزار شود.

در زیر تصاویر تمرین صبح تیم ملی فوتبال ایران را مشاهده می‌کنید: