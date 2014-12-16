جزئیات تشکیل کارگروه اجرای دستور رئیس جمهور برای رفع مشکلات معلولان

علی همت محمودنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی درخواست رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان از رئیس جمهور به منظور صدور پیام به مناسبت روز جهانی معلولان ، دکتر روحانی برای اولین بار در تاریخ کشور برای این روز و رفع مشکلات 3 میلیون نفر از مردم جامعه، پیامی صادر کرد.

وی گفت: به پیشنهاد انجمن معلولان و دکتر هاشمی رئیس سازمان بهزیستی مقرر شد کارگروهی تشکیل و توصیه نامه اجرایی مبتنی بر اجرای قوانین موجود در قانون جامع معلولان و کنواسیون حمایت از حقوق معلولان ایران تدوین و از سوی وزیر رفاه برای تمامی وزرا و دستگاهها و نهادها ارجاع داده شود.

رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان تاکید کرد:در پیام رئیس جمهور به توانمندسازی معلولان اشاره شده و همچنین در این پیام اشاره شده که سهم جامعه از سیاست ها در پیدایش معلولیت بازشناخته شود .

به گفته محمود نژاد، معلولان بر این باورند که شناخت پدیده معلولیت در پیام رئیس جمهور و برخورد در سایه عقلانیت تدبیر و در پرتو عزم ملی که رئیس جمهور به آن اشاره کرده اگر به عنوان دستور العمل اجرایی وزرا و سازمانها قرار گیرد مشکلات معلولان به طور چشمگیری کاهش پیدا می کند.

وی افزود: بررسی همه جانبه پیام رئیس جمهور ، ضرورت تشکیل شورای عالی معلولان را که چندین سال است نهادهای مدنی پیگیری می کنندبه درستی روشن می کند.