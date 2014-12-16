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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۶:۳۵

جزئیات تشکیل کارگروه اجرای دستور رئیس جمهور برای رفع مشکلات معلولان

جزئیات تشکیل کارگروه اجرای دستور رئیس جمهور برای رفع مشکلات معلولان

رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان از تشکیل کارگروهی برای اجرایی شدن مفاد اولین پیام رئیس جمهور برای معلولان با همکاری سازمان بهزیستی خبر دادو گفت: دستورالعمل رفع مشکلات معلولان به وزرا ارسال می شود.

علی همت محمودنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی درخواست رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان از رئیس جمهور به منظور صدور پیام به مناسبت روز جهانی معلولان ، دکتر روحانی برای اولین بار در تاریخ کشور برای این روز و رفع مشکلات 3 میلیون نفر از  مردم جامعه، پیامی صادر کرد.

وی گفت: به پیشنهاد انجمن معلولان و دکتر هاشمی رئیس سازمان بهزیستی مقرر شد کارگروهی تشکیل و توصیه نامه اجرایی مبتنی بر اجرای قوانین موجود در قانون جامع معلولان و کنواسیون حمایت از حقوق معلولان ایران تدوین و از سوی وزیر رفاه برای تمامی وزرا و دستگاهها و نهادها ارجاع داده شود.

رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان تاکید کرد:در پیام رئیس جمهور به توانمندسازی معلولان اشاره شده و همچنین در این پیام اشاره شده که سهم جامعه از سیاست ها در پیدایش معلولیت بازشناخته شود .

به گفته محمود نژاد، معلولان بر این باورند که شناخت پدیده معلولیت در پیام رئیس جمهور و برخورد در سایه عقلانیت تدبیر و در پرتو عزم ملی که رئیس جمهور به آن اشاره کرده اگر به عنوان دستور العمل اجرایی وزرا و سازمانها قرار گیرد مشکلات معلولان به طور چشمگیری کاهش پیدا می کند.

وی افزود: بررسی همه جانبه پیام رئیس جمهور ، ضرورت تشکیل شورای عالی معلولان را که چندین سال است نهادهای مدنی پیگیری می کنندبه درستی روشن می کند.

کد مطلب 2443820
مهناز قربانی مقانکی

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