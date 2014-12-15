به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی‌فر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در نخستین گردهمایی سرمایه‌گذاران مناطق نمونه گردشگری، که پیش از ظهر امروز دوشنبه در ساختمان ارگ آزادی برگزار شد، گفت: در حال حاضر بیش از هزار و ۱۰۰ منطقه نمونه گردشگری در کشور داریم این در حالی است که قرار بوده فقط ۷ یا ۸ منطقه با این عنوان ایجاد شود.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه رایزنی‌ها با مسئولان دستگاه‌های مختلف برای حل مسائل موجود در مسیر سرمایه‌گذاری مناطق نمونه گردشگری به صورت مستمر ادامه دارد، یادآور شد: مباحث متعددی با وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی و مسئولان دستگاه‌های دیگر برای رفع موانع سرمایه‌گذاری در مناطق نمونه گردشگری مطرح شده است.

وی افزود: از فعالان بخش خصوصی گردشگری می‌خواهیم نظرات خود را در رابطه با چگونگی شکل‌گیری احکام برنامه ششم توسعه در زمینه گردشگری ارائه کنند، این پیشنهاد حدود ۲ ماه قبل هم مطرح شد اما تاکنون هیچ مطلبی از سوی فعالان بخش خصوصی به سازمان میراث فرهنگی ارائه نشده است، ما می‌خواهیم بخش خصوصی در شکل‌گیری احکام برنامه ششم توسعه در حوزه گردشگری نقش جدی و تاثیرگذار داشته باشد.

ایران؛ مقصدی امن و باثبات برای گردشگران

رئیس سازمان میراث فرهنگی با اشاره به خبر تصویب دستورالعمل اجرایی ارتقاء امنیت گردشگران خارجی در شورای امنیت کشور، گفت: این دستورالعمل پس از ماه‌ها بررسی در جلسه شورای امنیت کشور به تصویب رسید که براساس آن چگونگی ارتقاء امنیت گردشگران با استفاده از ظرفیت‌ دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی مشخص شده است.

معاون رئیس‌جمهور، تصویب این دستورالعمل را یک اقدام اساسی و مهم ارزیابی کرد و افزود: امنیتی که امروز در کشور ما وجود دارد، ایران را در میان کشورهای منطقه به عنوان مقصدی امن و باثبات برای گردشگران تبدیل کرده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی با اشاره به ورود گردشگران خارجی با قطار به کشورمان، تصریح کرد: اگر گردشگران این قطارها، سفر به ایران را اینگونه تجربه کرده‌اند به ثبات و امنیت در کشورمان اعتقاد داشته‌اند و همین شرایط مساعد، اشتیاق و علاقه گردشگران برای سفر به ایران را چندین برابر افزایش داده است.

سلطانی‌فر اضافه کرد: با توجه به اینکه آمار و اطلاعات دقیقی از افراد متقاضی سفر به ایران نداریم اما از شواهد پیداست که ورود گردشگران اروپایی و آمریکایی به کشورمان در سال آینده میلادی رشد قابل توجهی خواهد داشت.

وی افزود: در زمینه حل مشکلات بخش گردشگری جلسه‌ای با رئیس صندوق توسعه ملی کشور و مدیران عامل چند بانک برگزار شد که در این جلسه موانع موجود بر سر راه استفاده سرمایه‌گذاران بخش گردشگری از منابع صندوق توسعه ملی مورد بررسی قرار گرفت و در این جلسه تقسیم کار بین مدیران عامل بانک‌ها صورت گرفت، اینگونه اقدامات نشانگر عزم و اراده ویژه دولت در رابطه با حل مشکلات بخش گردشگری است.

معاون رئیس‌جمهور همچنین به اقدامات مربوط به تسهیل صدور ویزا، لغو روادید با کشورها، افزایش زمان استفاده از ویزای فرودگاهی و فعال کردن ویزای الکترونیک اشاره کرد و گفت: مجموعه سیستم اداری ما در سفارتخانه‌ها در زمینه کاهش زمان صدور ویزا بسیار خوب عمل می‌کنند.

سلطانی‌فر ادامه داد: به عنوان نمونه سفیر جدید کشورمان در آلمان به تازگی اعلام کرده است که در ۴ سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در این کشور روزانه ۵۰۰ ویزا صادر می‌شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی در ادامه با اشاره به اینکه مسائل و مشکلات مناطق نمونه گردشگری به صورت مستمر پیگیری می‌شود، اضافه کرد: تمامی مسائل و مشکلات این مناطق در خصوص امور اراضی و مسائلی که با سیستم بانکی وجود دارد در دستور کار سازمان میراث فرهنگی است اما همفکری و مشارکت سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی در این حوزه بسیار تعیین کننده است.

گردشگری از یک فصل حاشیه‌ای به یک بخش تاثیرگذار تبدیل شده است

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: در میان موفقیت‌هایی که در طول چند ماه گذشته به دست آمده است، شاهد یک موفقیت بزرگ در نظام اجرایی کشور بودیم به این معنی که گردشگری از یک فصل درجه دو و حاشیه‌ای به عنوان یک بخش فعال و تاثیرگذار در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور تبدیل شده است.

سلطانی‌فر با اشاره به ارتقاء جایگاه کشورمان در بین مقاصد گردشگری جهان، گفت: در حال حاضر ایران جزء ۵۰ مقصد اول گردشگران جهان است و برخی رسانه‌ها پیش‌بینی می‌کنند ایران در آینده نزدیک جزء ۲۵ کشور اول مقصد گردشگران قرار گیرد.

معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: موتور محرک خروج اقتصاد ایران از رکود در شرایط فعلی گردشگری است، در حال حاضر ۹۰۰ پروژه در بخش گردشگری در حال انجام است و تعداد قابل توجهی هتل تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی تصریح کرد: اقتصاد کشورمان چه با توافق با ۱+۵ و چه بدون توافق، روزهای روشنی خواهد داشت، بودجه‌ای که توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده با توجه به شرایط فعلی و افت قیمت نفت تهیه و تنظیم شده است و امیدواریم با مشارکت مردم، رهنمودهای مقام معظم رهبری و تدبیر دولت تدبیر و امید، شاهد روزهای روشن‌تری باشیم.