تجمیع زمین های کشاورزی برای کشت یک محصول ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد با یادآوری اینکه امروز با مشارکت و همیاری اهالی این منطقه حدود ۷۰۰ هکتار از اراضی به کشت درخت گردو پرداخته می شود افزود: این حرکت ارزشمندی است با توجه به اینکه قطعه قطعه شدن زمین ها باعث مشکلات و کم بازدهی سطح کشت می شود.

وی با تاکید بر اینکه تجمیع زمین های کشاورزی برای کشت یک محصول مهم بسیار ضرورت دارد تصریح کرد: باید این فرهنگ با مشارکت عمومی در سراسر استان با توجه به اقلیم های متفاوت ایجاد شود تا ارزش افزوده در کشاورزی افزایش یابد.

استاندار سمنان اضافه کرد: امروز به دنبال تجمیع زمین های کشاورزی باید باشیم که در این عرصه با مشارکت مردم و تلاش مسئولین باید برای بهره برداری بالا این امر محقق شود.

وکیلی با توجه به مشارکت و اعتماد مردم در خرید سهام و سرمایه گذاری در شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد افزود: در این عرصه مشارکت هیئت مدیره باید در تصمیم سازیها از نظر مردم بهره بگیرد تا آنان احساس مشارکت در کارها داشته باشند.

وی با توجه به ویژگی های درخت گردو افزود: همه بخشهای درخت گردو از چوب آن در بحث صنعت منبت کاری، برگ در صنعت دارویی و ریشه و پوسته در صنعت دارویی و مغزه گردو که بسیار با ارزش است باید استفاده بهینه شود.

استاندار سمنان خواستار برنامه ریزی در طرح های توسعه برای فراوری و ایجاد صنایع تکمیلی در این عرصه در راستای ایجاد ارزش افزوده در این محصول شد.

وکیلی با توجه به بحث آب در این منطقه خواستار استفاده بهینه و مناسب از آب برای بالا بردن راندمان و بهره وری در کشاورزی شد و از همه دستگاه ها خواست در راستای ایجاد اشتغال و ایجاد فراوری گردو، توجه به بحث گردشگری مختص گردو و همکاری و مساعدت با شرکت کشت و صنعت داشته باشند.

رئیس هیئت مدیره و اعضای شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد نیز در این بازدید توضیحاتی در خصوص وضعیت، فعالیت و طرح های توسعه ای شرکت کشت و صنعت ارائه کردند.