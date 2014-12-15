دشمن با وسیله قراردادن اعتیاد در تلاش برای ضربه به کشور و جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد گلستانی فرد بعدازظهر دوشنبه در مراسم پایانی جشنواره ایده های برتر پیشگیری اعتیاد به مواد مخدر که در محل فرهنگسرای ترافیک مشهد برگزار شد اظهار کرد: جامعه بشری امروزه با معضلات زیادی دست به گریبان است که یکی از این معضلات که در کشورمان نیز دیده می شود مسئله اعتیاد و مواد مخدر است.

وی افزود: البته بحث اعتیاد در کشور ما تهدیدی چند برابری نسبت به دیگر کشورهای جهان محسوب می شود، چرا که دشمنان سعی می کنند با استفاده از این حربه جوانان و کشور مان را به زانو در بیاورند.

فرماندار مشهد ابراز کرد: مافیای مواد مخدر با پشتیانی دشمنان کشورمان از هچ تلاشی برای گسترش اعتیاد در ایران کوتاهی نکرده و ما هم نباید برا مقابله با این مافیا از هیچ تلاشی کوتاهی کنیم.

وی همچنین به ویژگی جغرافیایی کشورمان در همجواری با بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان اشاره و عنوان کرد: متاسفانه بخش زیادی از مواد مخدر تولید شده در افغانستان وارد مرزهای ایران شده و بخشی هم از طرق ترانزیت ممکن است وارد چرخه توزیع مواد مخدر در کشورمان بشود که همین مسئله ما را آسیب پذیر کرده است.

گلستانی فر همچنین به برخورد سیاسی غرب و دشمنان انقلاب با مسئله مواد مخدر اشاره و اظهار کرد: دشمنان با رویکرد سیاسی تلاش می کنند جوانان ما را از پا در بیاورند.

وی با بیان اینکه همه ما در هر مسئولیتی که هستیم باید در راه مقابله و پشگیری از اعتیاد تلاش کنیم گفت: در آن طرف مافیا از هیچ تلاشی برای گسترش اعتیاد کوتاه نمی آید و ما هم باید تلاش کنیم تا آنان را ناکام بگذارم.

در ادامه این مراسم همچنین جانشین معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی نیز با اشاره به حضور چندین ساله اش در این ستاد اظهار کرد: از اینکه افتخار حضور در این ستاد نصیبم شد خدا را شاکرم و به حضور در کنار افرادی که خالصانه برای مردم کار می کنند افتخار می کنم.

سرهنگ ما شاالله رجبیان افزود: اگر بخواهیم به مردم و مسئولان در راه مبارزه با مواد مخدر امتیاز بدهیم بنده با ارفاق به مسئولان خراسان رضوی نمره ۱۰ می دهم اما مردم قطعا کمتر از نمره ۱۹ نخواهند گرفت.

وی ضمن تقدیر از موسسه طب پیشگیری که به نام اختصاری "سیب" فعالیت می کند گفت: مدت ها است که در خراسان رضوی کاروانی به سوی بهشت راه افتاده و عزیزان زیادی در این کاروان برای رسیدن به جامعه ای زیبا تلاش می کنند.

ابوالقاسم اسماعیلی دبیر جشنواره ایده های برتر پیشگیری اعتیاد در خراسان رضوی نیز ضمن ارائه گزارش از عملکرد دبیرخانه در استان بیان کرد: حدود ۳۰۰ ایده به دبیرخانه این جشنواره رسیده است.

وی افزود: ۵۷ درصد این ایده ها در حوزه پیشگیری، ۲۵ درصد سیاست گذاری، ۱۱ درصد در حوزه درمان و الباقی در حوزه های مختلفی همچون اشتغال و پژوهش بود.

اسماعیلی عنوان کرد: ۴۶ درصد شرکت کنندگان در جشنواره خانم بودند و میانگین سنی شرکت کنندگاه در جشنواره متشکل از آقایان و بانوان نیز بین ۳۰ تا ۴۰ سال بوده است.

همچنین عباس زوار عضو هیات مدیره موسسه مردم نهاد سلامت یاوران اعتیاد از رونمایی از اولین سایت پیشگیری از اعتیاد خبر داد و اظهار کرد: ظرف یک هفته آینده این سابت برای استفاده عموم مردم رونمایی خواهد شد.

وی گفت: به همت موسسه "سیب" اولین مرکز خصوصی تحقیقات پیشگیری از اعتیاد نیز با مجوز دانشگاه علوم پزشکی به زودی فعالیتش را با استفاده از کادری علمی و با تجربه آغاز خواهد کرد.

در پایان این جشنواره از محمد علی کاردان رفتگر مشهدی که ۵۰ ایده برای پیشگیری از اعتیاد به دبیر خانه جشنواره ارسال کرده بود تقدیر و همچنین برگزیدگان نیز معرفی شدند.

اسامی برگزیدگان جشنواره به ترتیب معصومه دهقان، سکینه خراشادی، علیرضا اکبری، حسین خلیل زاده و فاطمه سلطانی نسب معرفی شد.