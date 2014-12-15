به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیا کمتر از یک ماه دیگر در کشور استرالیا برگزار میشود، گروگانگیری امروز در شهر سیدنی همه چیز را در این کشور تحت تاثیر خود قرار داده است. این گروگانگیری در یک کافه در شهر سیدنی رخ داده و تاکنون پنج نفر موفق شدهاند خود را از دست گروگانگیران رها کنند.
هنوز مشخص نیست چند نفر به عنوان گروگان در کافه حضور دارند. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا در این خصوص گفت: "ما همه از این اتفاق شوکه هستیم که مردم توسط یک شخص با انگیزه سیاسی به گروگان گرفته شدهاند."
گفته میشود گروگان گیران مربوط به گروه داعش هستند. گروگان گیران از افرادی که داخل کافه هستند، خواستهاند پرچمهایی که جملات عربی روی آنها نقش بسته و شبیه به پرچم داعش است را پشت شیشهها نصب کنند.
مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیا از روز 19 دی ماه با دیدار تیمهای استرالیا و کویت آغاز میشود.
