پرداخت ۵۹ میلیارد تومان کمکهای بلاعوض به برف زدگان غرب مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سيد مجيد هاشمي بعد از ظهر دوشنبه در جلسه مدیریت بحران استان،اظهار داشت: به دنبال بارش برف سنگين شبانه روزي كه تاريخ ۱۲ بهمن ماه سال گذشته غرب استان مازندران را سپيد پوش كرد و متعاقب آن اختلالات به وجود آمده در تردد - قطعي برق و آب و در نهايت عدم تحمل وزن برف بر روي ساختمان‌ها (مسكوني – تجاري – انباري و ...) باعث بروز بحراني شد كه از آن به بحران سفيد نام برده شد.

هاشمي ادامه داد: بنيادمسكن انقلاب اسلامي مازندران حسب وظيفه سازماني خود به عنوان متولي بازسازي مناطق آسیب ديده از حوادث قهري همگام با ساير دستگاه‌هاي اجرايي با هدايت استاندار مازندران نسبت به اعزام ماشين آلات سنگين و اكيپ هاي كارشناسي به منطقه اقدام كرد.

وي با اشاره به فعاليت بنيادمسكن در دوبخش كه به موازات هم انجام شد مبني بركمك به بازگشايي معابر شهري و كارشناسي واحدهاي ساختماني خسارت ديده از برف، افزود: به همين منظور ستادهاي فرعي در بنيادمسكن انقلاب اسلامي شهرستانهاي نور، محمود آباد، نوشهر، چالوس، عباس آباد، تنكابن و رامسر تشكيل شد و زيرنظر ستادكل كه در شهرستان تنكابن مستقر بود كار تشكيل پرونده خانوارهاي خسارت ديده آغاز و در سامانه آنلاین بنيادمسكن انقلاب اسلامي به ثبت مي رسيد.

هاشمي با بيان اينكه براساس مصوبات هيئت دولت مقرر شد مبلغ ۵۹ میلیارد و ۴۴۰ ميليون تومان به صورت كمك بلاعوض طي مبادله موافقتنامه توسط استانداري دراختيار بنيادمسكن انقلاب اسلامي مازندران قرارگيرد كه به قيد فوريت اين مهم انجام شد وبخشي از اعتبارات به منظور مقابله با بازار سياه ايرانيت كه توسط سود جويان درحال شكل گيري بود، با خريد ورق جهت پوشش ساختمان‌ها به صورت رايگان در اختيار آسيب ديدگان قرارگرفت و بخشي نيز به صورت وجه نقد به حساب خانوارهاي خسارت ديده واريز شد.

وي خاطرنشان‌كرد: همچنين مبلغ ۶۰۸ هزار ۲۰۸ ميليون ريال تسهيلات با كارمزد ۴ درصد مصوب شد كه با معرفي بنيادمسكن انقلاب اسلامي و عامليت بانكهاي تجارت ، ملت، رفاه و صادرات توزيع شد و تاكنون ۹ هزار و ۸۰۸ پرونده مربوط به مالكان واحدهاي ساختماني خسارت ديده به بانك‌هاي عامل ارسال و تعداد هفت هزار و ۳۰۶ خانوار موفق به اخذ تسهيلات بانكي شده اند.

فرماندار عباس آباد نیز گفت: بنياد مسكن انقلاب اسلامي مازندران حضور پررنگ و موثري در ساماندهي بحران برف غرب مازندران داشت كه باتوجه به ارائه خدمات وتسهيلات ونظارت درامربازسازي مناطق خسارت ديده تاكنون موردي مبني برمشكل درخصوص بحران برف به اين دستگاه مراجعه نکرده است .

سيد امير حسيني‌جو با اشاره به اقدامات بنياد مسكن انقلاب اسلامي مازندران در مناطق بحراني برف و ارائه تسهيلات بخش مسكن و همچنين بخشي از تسهيلات مورد نياز مردم حادثه ديده، اظهارداشت: در حال حاضرحتي يك نفر هم براي دريافت كمك و خدمات به ما مراجعه نمي كند چراكه بنياد مسكن تمام مصوبات ابلاغي را انجام داده است.