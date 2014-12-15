همایش ملی پریسکه های سنگ گامی در راستای حمایت معنوی از انتفاضه فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ملی پریسکه های سنگ با محوریت انتفاضه روز دوشنبه بیست و چهارم آذر ماه با حضور برخی از دیپلمات های خارجی مقیم تهران، شخصیتهای سیاسی، فعالان حامی ملت فلسطین و اصحاب رسانه برگزار شد.

"علیرضا بهرهی" بنیانگذار شعر پریسکه و دبیر همایش ملی شعر پریسکه های سنگ با محوریت انتفاضه در گفتگو با خبرگزاری مهر در خصوص این همایش خاطر نشان کرد این همایش، سومین همایش ملی شعر کوتاه یا شعر پریسکه است که در داخل کشور برگزار می شود و هدف از برگزاری آن که به همایش پریسکه های سنگ معروف شده و به این نام نامگذاری شده است، این بود که حمایت معنوی و حمایت نرم خود را از ملت فلسطین و انتفاضه قدس نشان دهیم. با شروع شدن انتفاضه سوم که همان انتفاضه قدس است. طیف فرهنگی و سازمانهای مردم نهاد کشور تصمیم گرفتند که حمایت معنوی خود را از این حرکت نشان دهند. قصد ما این بود که حمایت خود را به صورت فرهنگی و معنوی از ملت فلسطین و انتفاضه آنها نشان دهیم، امیدواریم این همایش، فتح بابی باشد تا دیگر نهادهای فرهنگی و مردم نهاد جهان نسبت به مردم فلسطین و انتفاضه آنها حساس بوده و از آن حمایت کنند.

وی افزود در خصوص پریسکه باید بگویم، پریسکه به معنای جرقه کوچک آتش در زبان فارسی میانه است. ما چند سالی بود که با یک نابسامانی در شعر کوتاه روبرو بودیم، هر کس به شکلهای مختلف، نامهای مختلفی را بر شعر کوتاه می گذاشتند و هیچ کدام تمام کننده نبود و چند دهه ای است که یک شعری از ژاپن به نام شعر هایکو وارد ایران شده است و این شعر هایکو برگرفته از تفکرات بودیسم است که این تفکر بودیسم، ترجمه اش که وارد زبان ما می شد. جوانان تازه وارد را به سمتی سوق می داد که اشعار خود را بر اساس تفکرات بودیسم بیان کنند، این عوامل باعث شد که این سئوال مطرح شد که ما ظرفیت شعر کوتاه ایران را داریم که به پیش از اسلام برمی گردد، چرا یک گونه جدید و سازماندهی شده ای از شعر کوتاه نداشته باشیم و با کمک مسئولان و مدیران فرهنگی و کارشناسان رشته ادبیات و زبان فارسی کشور، این شعر را پایه گذاری کردیم و ادبیات ما در کمترین زمان مقبول افتاد و حتی خارج از کشور هم انجمن پریسکه سرا داریم که خودشان به صورت خودجوش انجمن شعر پریسکه تشکیل داده اند و حتی پریسکه به جز زبان فارسی به زبانهای دیگر هم از جمله زبانهای عربی و انگلیسی سرایش می شود.

بهرهی گفت در خصوص فلسطین، این همایشی را که برگزار کردیم، بیش از هزار شعر پریسکه با محوریت انتفاضه به دست ما رسید. ما از کشورهای دیگر از جمله از افغانستان و برخی کشورهای عربی شعر پریسکه دریافت کردیم.

بهرهی خاطر نشان کرد این اشعار در کتابی جمع آوری خواهد شد و به صورت کتاب واحد به بازار چاپ و نشر کشور ارائه خواهد شد.

وی درباره تاثیرات برگزاری چنین همایشهایی بر مبارزات و انتفاضه مردم فلسطین خاطر نشان کرد ما تصمیم گرفتیم که سهمی در حمایتهای مردمی و معنوی از مردم فلسطین و انتفاضه آنها داشته باشیم. ما به مردم فلسطین اعلام کرده ایم که می خواهیم حرکتی را در جهت حمایت از مبارزات بر حق شما آغاز کنیم. وقتی ملت فلسطین احساس کنند در جای جای دنیا با مبارزات آنها ابراز همبستگی می شود، چنین حرکتی را که ما آغاز کرده ایم، گامی در جهت حمایت معنوی از ملت فلسطین می دانیم.

امیدواریم که بتوانیم به زودی کنگره جهانی حمایت معنوی از فلسطین را که با محوریت هنرمندان و شعرا و نویسندگان دنیاست، برگزار کنیم.

خاطر نشان می شود همایش ملی پریسکه های سنگ با محوریت انتفاضه روز دوشنبه بیست و چهارم آذر ماه با حضور برخی از دیپلمات های خارجی مقیم تهران، شخصیتهای سیاسی، فعالان حامی ملت فلسطین و اصحاب رسانه برگزار شد.

در این همایش، برخی شخصیتها از جمله ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی، خالد القدومی نماینده حماس و محمد اخباری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به ایراد سخنرانی پرداختند.

یکی از بخشهای قابل توجه این همایش، پریسکه خوانی پریسکه سرایان شرکت کننده از مناطق مختلف ایران بود که آثار خود را با محوریت انتفاضه و مبارزات ملت فلسطین بیان کردند که مورد توجه حاضران در همایش قرار گرفت.

پخش کلیپ و شعرخوانی، سخنرانی خالد قدومی نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در تهران و مجتبی رحماندوست نماینده مجلس و دبیر کل سابق جمعیت دفاع از ملت فلسطین و ناصر ابو شریف نماینده جهاد اسلامی در تهران از جمله برنامه های این همایش بود که از سوی خبرگزاری قدس و انجمن پریسکه سرایان ایران برگزار شد.

در پایان این همایش هم از پریسکه سرایان برگزیده با محوریت انتفاضه فلسطین تقدیر به عمل آمد.

حسن طزری از استادان خوشنویسی در این همایش به صورت زنده(ورک شاپ)، اشعار منتخب پریسکه در خصوص انتفاضه ملت فلسطین را خوشنویسی می کرد، وی که از پریسکه سرایان هم به شمار می رود، پریسکه زیبایی با عنوان" معادلات جنگت را برهم خواهم زد، وقتی که سنگهایم گرا ندارد" در خصوص قدرت تاثیرگذاری دستهای خالی اما آهنین و با اراده ملت فلسطین در برابر ارتش تا بن دندان مسلح رژیم صهیونیستی سرود.

نگاهی به شعر پریسکه ( شعر امروز)



پریسکه واژه ای کهن و ایرانی ازفارسی میانه و به معنای جرقه کوچک آتش است. بنیان شعر پریسکه توسط شاعر نوپرداز معاصر علیرضا بهرهی صورت پذیرفت که در کمترین زمان مقبول شعرا وادبای کشور واقع شد.

در حال حاضربیش از چند هزار نفر در داخل وخارج ازکشور به سرایش پریسکه به زبانها و لهجه های مختلف مشغول بوده و بیش از 10 انجمن ومحفل متمرکز پریسکه درسطح کشور ایجادشده است .



تعریف شعر پریسکه :



پریسکه یک قالب جدید شعر ایرانی است که براساس فرهنگ اسلامی ایرانی و با رویکرد مقابله با ورود عرفانهای نوظهور و عرفانهای شرقی ایجاد شده است .



پریسکه متشکل از 2 یا 3 یا 4 فصل (مصراع) بوده و شاعر می تواند درصورتی که تمامی ویژگیهای شعر پریسکه را رعایت کند، دریک فصل هم شعربگوید.

پریسکه می تواند سپید و نیمایی یا موزون و مقفی باشد به شرط آنکه تساوی عروضی در فصل ها اعمال نشود .

گزارش : رضا مهری