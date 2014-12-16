تیم فوتبال شهرداری اردبیل برای موفقیت در لیگ نیازمند حمایت است

به گزارش خبرنگار مهر، تعارف اسداللهی عصر دوشنبه در حاشیه تمرینات تیم برای بازی در هفته دهم لیگ دسته یک طی گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر می خواهیم تیم در لیگ دسته یک موفق بوده و در لیگ بماند باید حمایت های معنوی و مادی همه جانبه از آن صورت گیرد.

وی با بیان اینکه نباید با دو باخت و یا دو تساوی ساز مخالف شنیده شود، تصریح کرد: در شرایطی که در جدول رده بندی شرایط مناسبی نداریم باید حمایتها بیشتر شود تا تیم با نتایج مطلوب به شرایط مناسب تری دست یابد.

سرپرست تیم فوتبال شهرداری اردبیل با اشاره به کنار رفتن مهدی دینورزاده سرمربی این تیم طی هفته گذشته ادامه داد: با این وجود، بازیکنان هم اکنون در شرایط روحی روانی خوبی قرار دارند و از سوی کادر فنی برای بازی آینده آماده می شوند.

وی با تاکید بر اینکه بازیکنان تیم با تمام تلاش و همت خود تلاش می کنند با نتیجه گیری در بازی این هفته به ناکامی ها در نتیجه گیری خاتمه دهند، متذکر شد: بازیکنان هم قسم شده اند که روند رو به رشد تیم را با پیروزی در برابر نفت و گاز گچساران آغاز کنند.

اسداللهی در خصوص مصدومیت شدید موسی شهبازی مهاجم این تیم که در بازی با مس کرمان از ناحیه سر صورت گرفت و به بیمارستان منتقل شد، تاکید کرد: خوشبختانه مصدومیت این بازیکن برطرف شده است.

وی با بیان اینکه ضربه دیدی به سر این بازیکن وارد شده بود، بیان داشت: این بازیکن 24 ساعت در بیمارستان بستری شد و پس از سپری کردن دوران نقاهت هم اکنون در تمرینات حضور دارد.