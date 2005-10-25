  1. هنر
ناصر شفق: مافياي اكران مولود سياست گذاريهاي غلط فرهنگي است

سينماي ايران در نيمه دوم دهه هفتاد، با بازگشت به عقب، دچار يك نوع ارتجاع گرديد.

"ناصر شفق"، تهيه كننده سينما، ضمن بيان اين مطلب، درگفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"، در مورد روند شكل گيري ابتذال در سينماي ايران، گفت : متاسفانه با توليد آثار سطحي و ضعيف، سينماي ايران دارد به اين سمت و سو كشيده مي شود و سينماي ما از تمام آن محتوا و ويژگي هايي كه برخوردار بوده است ،به نوعي دارد فاصله مي گيرد ونتوانست از ماهيت واقعي ابزار سينما در جهت رشد و تعالي مخاطبان استفاده لازم را انجام دهد،البته در دهه شصت شمسي حركتهايي در جهت رسيدن به اين رشد انجام گرديد ، ولي متاسفانه از نيمه دوم دهه هفتاد از اين فضا فاصله گرفت و با بازگشتي به عقب دچار يك نوع ارتجاع گرديد كه اين ارتجاع يادآور توليدات دهه پنجاه سينماي ايران شد .

تهييه كننده "رامي" افزود: مشكل اصلي در به وجود آمدن اين مسئله، ريشه در سياست گذاري هاي فرهنگي كلان، به خصوص در حيطه سينما دارد ، به دليل آنكه ما سياست گذاري جدي را در عرصه سينماي كشور انجام نداديم . با كمبود فضاهاي فرهنگي رو به رو شديم و شانيت فرهنگ بازيچه دست عده اي شد.

وي در مورد وجود مافياي اكران گفت: از قديم هم گفته اند تا نباشد چيزكي ، مردم نگويند چيزها.  مافياي اكران وجود دارد و متاسفانه اين مافياي اكران هم به خاطر سياست هاي غلط سياست گذاران سينمايي كشور به وجود آمده است و اجازه رشد و تاثير گذاري پيدا كرده است، در دهه شصت يك امنيت اجتماعي داشتيم ،فردي جرات ايجاد ناهنجاري در جامه را نداشت ،فكر كرديم هنجار هاي جامه را با ضرب و زورو خط كشي هاي انتظامي مي توانيم حل كنيم ،در حالي كه اجتماع ما نيازمند فعاليت و شادابي فرهنگي است ،كه بتواند امنيت اجتماعي را يراي خودش تعريف كندوبه وجود آورد ،جامه هاي كه با فرهنگ سر وكار نداشته باشد روي به خشونت و بند وبست مي آورد ،مافياي اكران هم يكي از دست آوردهاي عدم توجه به سياست هاي فرهنگي است و اين مافيا هم با خط و ربطهاي دوران فيلم فارسي شكل گرفته است و مسئولين فرهنگي هم گاها مرعوب جريانات اين چنيني مي شوند .

شفق تصريح كرد: ما دوباره نياز داريم كه دولت شعار خصوصي سازي سينما را كنار بگذارد و نظارت جديدي با رعايت پارامترهاي موجود انجام صورت گيرد و فيلمها دوباره مورد ارزيابي واقع شوند و سيستم درجه بندي در مورد كيفيت فيلمها دو باره اعمال شود و از فيلمهاي با كيفيت "الف" كه آثاري با كيفيت هستند، حمايت هاي بيشتري انجام شود و در مقابل از فيلمهاي درجه پائين تر حمايت كمتري انجام شود .

