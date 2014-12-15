هدف از رونمایی پهپاد و موشک جدید حماس/ برد 160 کیلومتری موشکها

به گزارش خبرنگار مهر، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) روز یکشنبه در مراسم بزرگداشت بیست و هفتمین سالگرد تشکیل این جنبش، از دستاوردهای جدید موشکی و نظامی خود از جمله یک پهپاد و موشک رونمایی کرد.

"خالد القدومی" نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) در تهران در خصوص اهداف حماس از رونمایی پهپاد و موشک جدید به خبرنگار مهر گفت: مقاومت با رونمایی از تاسیسات نظامی جدید خود خواست به اسرائیل نشان دهد که همیشه آماده است و چیزهایی را در چنته دارد که اسرائیل را با آن غافلگیر کند

وی تاکید کرد: فلسطینیها مردمی آگاه و موقعیت سنج هستند. حماس با رونمایی از پهپاد جدید خود که قابلیت حمل فناوریهای پیشرفته و رهگیری جنگنده های اسرائیلی را دارد و همینطور موشک جدید خود خواست به اسرائیل نشان دهد که توانایی قد علم کردن در مقابل رژیم صهیونیستی و مقابله با این رژیم اشغالگر را دارد.

نماینده حماس همچنین تاکید کرد که برد موشکی که حماس در مراسم روز گذشته از آن رونمایی کرد به 160 کیلومتر می رسد.

وی تصریح کرد: می خواهیم به اسرائیل بگوییم اگر شما آماده جنگ هستید، ما نیز خود را آماده کرده ایم.

القدومی در پاسخ به سؤالی درخصوص اینکه آیا مقاومت از تشکیل کشور مستقل فلسطین در اراضی 1967 حمایت می کند گفت: هم اکنون چیزی تحت عنوان کشور مستقل فلسطین در اراضی 1967 وجود ندارد.

وی تاکید کرد: طی توافقی که در سال 2006 میان همه گروههای فلسطینی صورت گرفت و طی راهبرد سیاسی که در این زمینه تدوین شد آزادسازی کل فلسطین برنامه اصلی ما است، فلسطینی که اراضی 1967 جزئی از آن است.

القدومی گفت: همه فلسطین را از وجود صهیونیستها پاک خواهیم کرد. فلسطین در طول تاریخ از اجدادمان به ما ارث رسیده است و ما نیز آن را برای فرزندان خود به ارث خواهیم گذاشت.

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