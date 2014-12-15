بسترهای فعالیت فرهنگی و پژوهشی در دانشگاه یاسوج مهیاست

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رمضانی بعد ازظهر دوشنبه در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان نخبه دانشگاه یاسوج با اشاره به مباحث مطرح شده توسط دانشجویان در این نشست، افزود: مسایل عنوان شده توسط دانشجویان در پنج بخش امکانات رفاهی، مسایل فرهنگی، مدیریت دانشگاه، مسایل پژوهشی و آموزشی است که به صورت شفاف به برخی انتقادها پاسخ می دهم.

وی بیان داشت: من نیز وجود برخی مشکلات و کاستی ها را می پذیرم و این مسئله ناشی از ساختار دانشگاه و نوپا بودن آن در مقایسه با دیگر دانشگاهها و برخی مشکلات نیز ناشی از بد اجرا شدن برنامه ها است.

وی اظهار داشت: تزریق بودجه به دانشگاه یاسوج قابل قیاس با دانشگاههای بزرگ مثل تهران که نزدیک به یک قرن سابقه دارند نیست و ضعف امکانات رفاهی نیز مربوط به این مسئله است.

رمضانی افزود: در عین حال از برخی دانشگاهها بهتر هستیم و اراده مسئولان دانشگاه بر بهبود وضعیت و امکانات رفاهی است.

رئیس دانشگاه یاسوج با اشاره به رایزنی های چندماهه با مسئولان شهرستان بیان داشت: با این رایزنی ها توانستیم برای سرویس ایاب و ذهاب دانشگاه بهترین خودروها و بهترین راننده ها را در اختیار بگیریم و این در حالی است که هیچ هزینه ای بابت آن از دانشجویان اخذ نمی شود.

وی با اشاره به نبود شرکت های خدماتی قوی در سطح استان اظهار داشت: در حوزه تغذیه با بهترین شرکت قرارداد بستیم و قیمت ها را برای دانشجویان روزانه و شبانه یکسان کردیم.

وی به بازسازی فضای فیزیکی سلف سرویس اشاره کرد و گفت: این محیط به نحو مطلوبی بازسازی شد و تمام سعی خود را برای ارائه بهتر خدمات به دانشجویان در این حوزه نیز بکار بستیم.

رمضانی وضعیت خوابگاهها را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: با برنامه ریزی و تلاش شبانه روزی همکاران، خوابگاه‌ها را در تابستان گذشته به شکل اساسی تعمیر و بازسازی شد و وضعیت خوابگاههای خودگران نیز ساماندهی شد.

افزایش پهنای باند اینترنت دانشگاه یاسوج

رئیس دانشگاه یاسوج یکی از دغدغه های اصلی مسئولان دانشگاه را اینترنت عنوان کرد و بیان داشت: پهنای باند اینترنت در دانشگاه یاسوج از 16 به 40 مگابیت افزایش یافته است و باز هم بیشتر خواهد شد.

رمضانی ادامه داد: با اختصاص یک ساختمان و خرید بیش از 100 میلیون باتری و خرید نرم افزار، سهمیه ای هر دانشجو از اینترنت مشخص و استفاده از اینترنت نیز هدفمند می شود.

وی در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان مبنی بر کم کاری در حوزه فرهنگی گفت: کارهای فرهنگی دانشجو محور است و وظیفه ما فقط بستر سازی و حمایت از تشکل ها و انجمن ها است.

این مقام مسئول ادامه داد: از تشکیل انجمن ها و تشکل ها و برگزاری نشستهای فرهنگی استقبال می کنیم ولی نمی توانیم تریبون سیاسی برای کسی بگذاریم.

وی اختلاط مسایل سیاسی با مسایل فرهنگی را از آفت های این حوزه دانست و عنوان کرد: دانشجو در اجرای برنامه های فرهنگی نباید ابزار دست سیاسیون بیرون از دانشگاه باشد و فرهنگ را باید فقط از دریچه فرهنگ نگاه کرد.

رئیس دانشگاه یاسوج در پاسخ به برخی از انتقادها در زمینه عدم حمایت از پژوهشگران گفت: حمایت از پژوهشگران یکی از وظایف اصلی دانشگاه است و از سالهای گذشته وجود داشته و اکنون نیز ادامه دارد.

رمضانی با بیان اینکه بودجه پژوهشی دانشگاه از دو درصد در سال 92 به 8.5 درصد در سال 93 افزایش یافته است، بیان داشت: بخشی از این بودجه صرف مسایل زیرساختی و خرید تجهیزات در حوزه پژوهش می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه افزایش رشته در دانشگاه تابع شرایط و ضوابط وزارت علوم است یادآور شد: اضافه شدن رشته جدید نیازمند طرح توجیهی و داشتن اعضای هیئت علمی بوده و در برنامه راهبردی دانشگاه نیز آورده شده باشد.

وی دانشگاه یاسوج را ناظر بر دیگر دانشگاههای استان معرفی کرد و افزود: مراکز آموزش عالی در استان را با دقت رصد شده و گزارش هایی در این زمینه تهیه و برای وزارت علوم ارسال می شود.

رمضانی در پاسخ به یکی از دانشجویان که وی را تابع نیروهای بیرون از دانشگاه دانست، گفت: یکی از مشکلات من این است که به حرف هیچ شخصی در بیرون از دانشگاه گوش نمیدهم و تصمیم گیری ها فقط با مشورت و نظر افراد درون دانشگاه صورت می گیرد.

رئیس دانشگاه یاسوج افزود: به هیچ عنوان مسایل دانشگاه را فدای مسایل بیرون از دانشگاه نمی‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی شامل کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به بیان مشکلات در حوزه های رفاهی، آموزشی، فرهنگی و ... پرداختند.