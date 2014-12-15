به گزارش خبرنگار مهر، حسن آخوندی عصر دوشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان بوشهر در عسلویه اظهار داشت: متاسفانه شب گذشته شاهد بروز حادثه دلخراشی در عسلویه بودیم که باعث بروز مشکلات جدی برای برج تندگویان شد.

وی ادامه داد: پس از وقوع حادثه و اطلاع از وقوع این آتش‌سوزی، نیروهای امدادی در سریع‌ترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شدند و تلاش برای مهار و اطفای حریق در این زمینه با بسیج همه امکانات و تجهیزات آغاز شد.

مدیر بحران منطقه ویژه پارس جنوبی به وضعیت خسارات این آتش‌سوزی اشاره کرد و بیان داشت: طبقات مختلف این ساختمان بین 10 تا 100 درصد دچار آسیب شدند که طبقات هفتم تا چهاردهم به صورت کامل در آتش سوخت.

وی همچنین از ورود خسارت 10 تا 65 درصدی به طبقات اول تا ششم این ساختمان خبر داد و اذعان داشت: یکی از مهمترین مشکلات در زمینه اطفای حریق، ارتفاع بلند این برج بود.

آخوندی تاکید کرد: ساختمان اداری شهید تندگویان منطقه ویژه پارس جنوبی دارای 70 متر ارتفاع است که طبقات بالایی از ارتفاع آب‌پاش‌ها بالاتر بود و از طبقه ششم به پائین خنک‌سازی و از ورود آتش به دیگر طبقات جلوگیری شد.

وی ادامه داد: در جریان وقوع این حادثه، یکی از نیروهای خدماتی تخصصی تجهیزات وارد ساختمان شده بود تا از وضعیت حادثه اطلاع یابد که در محاصره آتش قرار می‌گیرد و پس از یک ساعت و نیم تلاش امدادگران، وی نجات یافت.