افزایش خدمات اینترنت نسل سوم با تصویب پیوست فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: خدمات نسل سومی که توسط اپراتورهای همراه اول و ایرانسل ارائه می شود همان خدماتی است که قبل از این توسط رایتل ارائه شده است اما افزایش خدمات منوط به تصویب پیوست فرهنگی است.

براری همچنین با بیان اینکه طی سالهای اخیر در توسعه زیرساختها سرمایه گذاری خوبی صورت نگرفته است، بیان داشت: قبل از خصوصی سازی مخابرات بودجه وزارت خانه دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود اما در دو سال گذشته بودجه وزارت خانه به ۱۵۰ میلیارد رسیده است.

وی بیان کرد: توسعه زیرساختهای ارتباطی استانها با حمایت مجلس در اولویت کاری این وزارت خانه قرار گرفته است تا بتوان عقب ماندگی چند ساله را جبران کرد.

براری همچنین در پاسخ به مهر، ضریب نفوذ اینترنت در کشور را ۳۴درصد عنوان کرد و گفت: با توسعه زیرساختها و افزایش پهنای باند ملی این میزان افزایش می یابد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات افزود: در یک سال گذشته پهنای باند داخل چند برابر شده است.

وی اضافه کرد: در خصوص پهنای باند بین الملل هم متناسب با افزایش مشترکین، پهنای باند بین الملل افزایش می یابد.

براری بهره مندی روستاهای کشور از اینترنت را در دستور کار این وزارت خانه عنوان کرد و اظهار داشت: با این اقدام تعداد مشترکین افزایش خواهد یافت.

وی همچنین با اشاره به مشکلات آنتن دهی موبایل در برخی جاده های استان گفت: در تلاش هستیم با همکاری اپراتورها پوشش حداکثری را در جاده های فرعی و روستایی ایجاد کنیم.

براری افزود: برای این مهم نیاز به اعتبار داریم که انشاء الله با اعتباراتی که در این چند ساله محقق می شود این مشکل رفع خواهد شد.

وی همچنین بر انجام اقدامات لازم برای تقویت اینترنت موبایل در استان تاکید کرد.