همه باید از تیم ملی حمایت کنند

به گزارش خبرگزارى مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سجاد شهباززاده که در این فصل جزو مهاجمان موفق لیگ ایران است، پس از پایان تمرین عصر امروز تیم ملی درباره وضعیت این تیم در آغاز اردوی آفریقای جنوبی گفت: وضعیت تیم ملی بسیار خوب است. امروز نخستین تمرین خود را برگزار کردیم. بعد از اینکه صبح امروز در هتل محل اقامت تیم ملی تمرین کردیم، تمرین خوبی را هم در زمین چمن دانشگاه ژوهانسبورگ انجام دادیم.

وى افزود: امیدوارم بتوانیم به اهدافی که کادر فنی پیش از این ترسیم کرده‌اند، برسیم.

مهاجم ملی پوش تیم فوتبال استقلال در ادامه درباره اینکه شما به عنوان یکی از اعضای تیم ملی به چه حمایتی برای موفقیت نیاز دارید، تاکید کرد: اول از همه مثل همیشه منتظر دعای خیر مردم هستیم. پس از این مثل هر تیم دیگری به حمایت نیاز داریم.

شهباززاده همچنین گفت: مردم همیشه به ما لطف داشته اند. امیدوارم حمایت هواداران فوتبال از ما ادامه داشته باشد. بعد از آن فکر می‌کنم برای موفقیت تیم ملی مثل همیشه به حمایت رسانه‌ها و مسئولان نیاز داریم.