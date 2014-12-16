اعتبارات عمرانی گناوه دو برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالنبی یوسفی عصر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه بخشدار مرکزی سابق و جدید این بخش اظهار داشت: از بخشدار مرکزی سابق شهرستان گناوه با توجه به هماهنگی های قبلی که با وی شده است در مجموعه فرمانداری شهرستان استفاده خواهیم کرد.

وی با اشاره به بخشدار مرکزی جدید شهرستان گناوه گفت: بخشدار مرکزی جدید جوانی خوش ذوق و مسلط به حوزه کاری خود است و دوستان در بخش ریگ و همین مدتی که ایشان در بخشداری مرکزی مشغول به کارند این نکته را تایید کردند و ایشان با توجه به کارایی که داشتند مسوولیت بخشداری را پذیرفتند.

یوسفی بیان داشت: قطعا انتخاب و انتصاب وی به این سمت از روی شایستگی ایشان بوده و بنا به سفارش فرد یا گروه خاصی این انتصاب صورت نگرفته و فقط به عقیده بنده و دوستان در استانداری و آنهایی که ایشان را سنجیده اند تایید شده است.

وی ادامه داد: بخشدار مرکزی جدید وامدار هیچ شخص و گروه خاصی جز سیستم و نظامی که ایشان را انتخاب کرده نخواهد بود و امیدوار هستیم که ایشان بتوانند پاسخگوی تعهدات تعهداتی که نسبت به نظام و مکتب ما وجود دارد باشند.

یوسفی اضافه کرد: معتقدم ایشان جوانی ژرف نگر است و امیدوارم بتواند کارهایی که در حوزه عقل، تدبیر و منطق انجام و به کار گرفته و در این راه موفق باشد و آرزوی توفیق برای بخشدار جدید و سابق در همه امور دارم.

سخنگوی شورای اسلامی شهرستان گناوه نیز در این آیین اظهار داشت: جا دارد تا در این آیین از خدمات شایسته بخشدار سابق تقدیر کرده و به بخشدار مرکزی جدید که به شایستگی عهده دار این مسئولیت شدند، تبریک بگویم.

داراب عرب گفت: همه اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران بخش مرکزی از بخشدار سابق به نیکی یاد می کنند؛ چرا که وی فردی پاک دست، با صداقت و راستگو بود و این از خصوصیات بارز ایشان در میان مسئولان دولت گذشته بود.