تیم بسکتبال هفت الماس مقابل تیم قدرتمند اصفهان کار بزرگی انجام داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اسلامی شامگاه دوشنبه پس از پیروزی تیم هفت الماس قزوین مقابل پمینای اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به عملکرد تیمش در این مسابقه اظهار داشت: تیم هفت الماس در شرایطی راهی اصفهان می‌شد که نتوانسته بود از نظر تاکتیکی به آمادگی اما خوشبختانه مقابل پمینا به پیروزی رسیدیم.

وی افزود: ما در شرایط چندان مناسبی به اصفهان نیامدیم و بازیکنان تیم آماده نبودند و تعدادی از آنها دچار آسیب‌‌دیدگی‌های بسیاری شده بودند اما توانستیم با عملکرد خوب مقابل تیم پمینا، به پیروزی برسیم.

سرمربی تیم بسکتبال هفت‌الماس قزوین با اشاره به عملکرد بازیکنان تیمش در این بازی افزود: بازیکنان تیم ما در این مسابقه عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشته و به تمام نکات تاکتیکی مد نظر کادر فنی گوش کرده و به پیروزی رسیدند.

وی با بیان اینکه پیروزی مقابل پمینا کار دشواری بود، ادامه داد: باید به صادق‌زاده به خاطر عملکرد بازیکنان این تیم تبریک بگویم زیرا پمینا در هر صورت به فکر بازی خوب بوده و توجهی به اینکه شکست خورده یا پیروز شده، ندارد.

اسلامی با بیان اینکه تلاش ما بهترین استفاده از بازیکنان جوان تیم است، اضافه کرد: ما تلاش می‌کنیم که بازیکنان جوان تیم را مورد استفاده قرار داده و کاری کنیم که آنها به جایگاه خوبی برسند و در کنار آن به دنبال رسیدن به رتبه‌های بالای جدول رده‌بندی نیز هستیم.