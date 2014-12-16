مواد پلاستیکی در رتبه نخست صادرات استان کرمانشاه است

محسن مصطفایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از صادرات بیش از ۱۵۲ میلیون دلار مواد پلاستیکی طی هشت ماهه سپری شده سال جاری از گمرکات و بازارچه‌های مرزی استان کرمانشاه خبرداد و گفت: این رقم ۲۳ درصد از کل صادرات را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۵۲ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۶۴۱ دلار مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد از طریق گمرکات استان به بازارهای مصرف خارجی صادر شده است که این میزان از حیث ارزش ۲۳ درصد واز نظر وزن دو درصد از کل صادرات استان را شامل می‌شود.

وی، از صادرات بیش از ۱۱۲ میلیون دلار محصولات نباتی طی هشت ماهه سپری شده از سال خبرداد و گفت: این محصولات نیز در جایگاه بعدی صادرات استان بوده و ۱۷ درصد از سهم صادرات را به خود اختصاص داده است.

مصطفایی گفت: در این مدت حدود ۱۰۱ دلار محصولات معدنی و مصنوعات نیز از گمرکات استان و بازارچه های مرزی صادر شده که ۱۶ درصد از صادرات استان کرمانشاه را طی همین مدت به خود اختصاص داده و در جایگاه بعدی صادرات است.

مدیرکل گمرک استان کرمانشاه از صادرات بیش از ۹۶ میلیون دلار محصولات غذایی طی همین مدت خبرداد و گفت: این مواد نیز در جایگاه بعدی صادرات استان قرار داشته و ۱۵ درصد صادرات را به خود اختصاص داده است.

مصطفایی گفت: صادرات دام زنده و محصولات دامی در جایگاه بعدی صادرات هشت ماهه اخیر است و با حدود ۴۹ میلیون دلار صادرات هشت درصد از صادرات استان را به خود اختصاص داده است.