گفتگو بهترين راه برای رسيدن به نظرات واحد در حوزه و دانشگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مطهری، دوشنبه شب در مراسم جمع دانشجویان یزد به دو مناسبت فرا رسیدن روز وحدت حوزه و دانشگاه همچنین بزرگداشت جورج جرداق، نویسنده بزرگ مسیحی لبنانی اظهار داشت: دانشگاه ایران از زمانی كه توسط رضاشاه تاسیس شد، الگوی غربی داشت اما با توجه به اینكه علمای اسلام در رابطه با علوم بیگانگان دارای تساهل و تسامح بودند و علوم بیگانگان را به طور كامل رد نمی كردند، برخی علوم دانشگاه باید در حوزه ها مورد توجه قرار گیرد.

وی از جمله این علوم به موضوع شناسی و روش های نوین تحقیق اشاره كرد و افزود: حوزه باید از علوم روز دانشگاه و دانشگاه نیز باید از ایدئولوژی و اخلاق حوزه استفاده كند و به نظر می رسد بهترین راه برای رسیدن به نظرات واحد، گفتگو و تبادل نظر است.

مطهری همچنین با اشاره به ویژگی های روحانیت بیان كرد: نقطه قوت روحانیت شیعه، عوام زدگی آن است كه البته این ویژگی سبب شده در حل بسیاری از مشكلات نظیر زدودن خرافات یا اصلاح مراسم و آیین های عزاداری و ... در میان عامه مردم موفق نباشد كه ریشه آن نیز نظام مالی روحانیت است.

وی تصریح كرد: گرچه بعد از انقلاب اصلاحاتی در این زمینه انجام شد اما هنوز هم با نقطه ایده آل فاصله داریم و برعكس، روحانیت اهل سنت وابسته به دولت است كه به همین دلیل دارای قدرت مبارزه با نقاط ضعف مردم است اما در عوض، قدرت ایجاد حركت های اجتماعی كه نظیر آن را در طول ۱۰۰ گذشته در روحانیت شیعه شاهده بوده ایم، ندارد.

شهید مطهری بر دولتی نشدن روحانیت تاكید ویژه داشت

مطهری تاكید كرد: به همین دلیل بود كه شهید مطهری نیز تاكید بسیاری بر دولتی نشدن روحانیت داشت و تاكید داشت كه روحانیت نباید پست های اجرایی دولتی بگیرد مگر در مواردی كه ضرورتی وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به آسیب هایی كه می تواند متوجه روحانیت باشد، عنوان كرد: مدرك گرایی در روحانیت یك آسیب است و افتخار یك روحانی نباید به مدرك دكترا یا دكتر بودنش باشد بلكه مدارج حوزه باید به اندازه ای تقویت شود كه بسیار بالاتر از مدارج دانشگاهی باشد.

مطهری، گرفتن القاب و عناوین مختلف هم توسط دانشگاهیان و هم توسط حوزویان را نیز یك آسیب دانست و گفت: این القاب سبب دوری دلها از یكدیگر می شود.

عضو كمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اثر منفی بودجه‌ هایی كه به عمران حوزه ها تعلق می گیرد، بیان كرد: این بودجه ها تا حدی می تواند حریت و آزادگی حوزه ها را بگیرد و ممكن است اگر اظهار نظری انجام دهند، بودجه های آنها را قطع كنند بنابراین معمولا ناچار هستند اظهار نظر نكنند كه این با حریت و آزادگی منافات دارد.

مقصود از وحدت حوزه و دانشگاه وحدت فلسفی و تلفیق آنها با یكدیگر نیست

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینكه مقصود از وحدت حوزه و دانشگاه، وحدت فلسفی نیست، تصریح كرد: هدف از بیان این وحدت، تلفیق یا یكی شدن حوزه و دانشگاه نیست بلكه هدف این است كه این دو یك هدف واحد را دنبال كنند.

مطهری همچنین با اشاره به نقش دكتر مفتح در تقریب وحدت حوزه و دانشگاه اظهار داشت: البته شهید مطهری، آیت الله طالقانی و مهندس بازرگان و در رده بعد شهید مفتح، شهید بهشتی، شهید باهنر و دكتر شریعتی از طلایه داران وحدت حوزه و دانشگاه هستند.

در ادامه این جلسه، علی مطهری به سئوالات دانشجویان در حوزه های مختلف پاسخ داد كه پاسخ به این سئوالات سبب به هم ریختن فضای جلسه و واكنش نشان دادن دانشجویان به برخی سئوالات و البته جواب های آنها شد.

مطهری در پاسخ به سئوالی در مورد نگاه وی به آینده مذاكرات بیان كرد: همین اكنون هم به توافقاتی مثلا در زمینه آب سنگین اراك رسیده اند اما از آنجا كه در توافق های قبلی گفته شده بود یا همه چیز باید مورد توافق قرار گیرد یا هیچكدام، این توافق به مذاكرات آینده موكول شد.

وی ادامه داد: حدس من این است كه طرفین مذاكره خیلی سریع‌تر از آنچه پیش‌بینی می شود به توافق برسند زیرا همه ما به آنها و هم آنها به ما نیاز دارند ضمن اینكه اوباما گرایشی به مسلمانان دارد و برای بهبود شرایط داخلی نیاز به این تفاهم‌ها با ایران دارد.

امیدواریم در شورای نگهبان سلیقه ای عمل نشود

مطهری در پاسخ به سئوالی در مورد عملكرد شورای نگهبان در مجلس آینده نیز اظهار داشت: باید ببینیم چطور رفتار می كنند و از الان نمی توانیم قضاوت كنیم اما امیدواریم سلیقه ای عمل نشود و مثلا نوشتن یك نامه به رهبری را دلیل رد صلاحیت یك فرد قرار دهند، به نظر من روشهای قبلی باید كنار گذاشته شود.

وی افزود: ترس بیجا بابت اینكه مثلا مجلس یك مجلس اصلاح طلب بشود، نداشته باشند زیرا این اتفاق وحشتناكی نیست و بیشتر اطلاح طلبان علاقمند به نظام و شخص رهبری هستند.

مطهری در مورد مخالفت خود با وزیر فعلی علوم در مجلس نیز اظهار داشت: مخالفت من مخالفت با روش مجلس بود و گفتیم چرا در مورد وزرای پیشنهادی قبلی، نمایندگان مجلس گفتند كه این آقایان در جریان حوادث ۸۸ نامه ای به مقام معظم رهبری نوشتند بنابراین فتنه گر هستند و نمی توانند وزیر باشند.

وی افزود: ما نیز گفتیم كه آقای فرهادی نیز همراه با خاتمی، موسوی و كروبی نامه ای را مرداد ۸۸ در مورد روشهای خشونت آمیز برخورد با معترضان نوشتند و امضا كردند اما به ایشان ایرادی گرفته نشد.

مجلس باید منطق و معیار یكسان برای قبول یا رد وزرا داشته باشد

مطهری تاكید كرد: ما می گوییم مجلس باید منطق و معیار مناسب و یكسان داشته باشد، اگر می خواهید مجلس جای خود را حفظ كند باید باز هم رأی منفی به وزیر پیشنهادی می دادید گرچه من این ملاك ها را قبول ندارم و نمی پذیرم اگر كسی نامه نوشت و تظلم كرد، فتنه گر است.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد اینكه رسانه‌های بیگانه در مورد شهید مطهری بدگویی كرده و علی مطهری را تمجید می كنند، آیا از پدر خود فاصله گرفته اید، اظهار داشت: من نمی توانم بگویم كه من با پدرم و آرمانها و عقاید او فاصله گرفته ام، این قضاوت بر عهده مردم است.

نماینده اصلاح طلب مجلس در مورد نظر خود در مورد فتنه ۸۸ نیز اظهار داشت: من معتقدم اگر نام فتنه بر این ماجرا گذاشته شده به دلیل دشواری تشخیص حق از باطل بود اما اینكه حوادث ۸۸ را به آن صورت مطرح می كنند و آن را یك طراحی ۱۰، ۲۰ ساله می‌دانند و آن را به انگلیس و آمریكا ارتباط می دهند، قبول ندارم.

اگر فتنه ای بود همه با هم آن را درست كردیم/ احمدی نژاد هم در فتنه موثر بود

وی گفت: من معتقدم اگر فتنه ای بود، همه ما دسته جمعی آن را درست كردیم، نمی توانم بگویم كه موسوی و كروبی خطا نكردند بلكه آنها در استمرار بخشیدن به حركت موثر بودند و در این میان، احمدی نژاد و برخی دستگاه ها نیز تأثیر داشتند.

مطهری تصریح كرد: به نظر من كل حوادث باید بررسی شود و تكلیف روشن شود و معلوم شود مجرم ردیف اول و دوم كیست و باب این موضوع برای همیشه بسته شود زیرا این روند صلاح نیست، این وقایع به یك غده چركین تبدیل شده كه به صلاح هیچكس نیست.

وی در واكنش یكی از دانشجویان به اینكه چطور می گویید قبول ندارید مسائل ۸۸ با انگلیس و آمریكا مرتبط نبوده است، تصریح كرد: حمایت انگلیس و آمریكا برای زمانی بود كه این بحران را بد مدیریت كردیم، اینها یك برنامه درازمدت از زمان پیروزی انقلاب داشته اند و هركس علیه انقلاب و نظام اسلامی اعتراضی داشته، آنها حمایت كرده اند اما این دلیل نمی شود كه بگوییم آنها از قبل با آمریكا هماهنگ بوده و یك اقدام از پیش طراحی شده انجام داده اند.