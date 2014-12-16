حمله شدید رهبر انصارالله یمن به عربستان/ اسناد حمایت ریاض از القاعده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، "عبدالملک الحوثی" رهبر جنبش انصارالله یمن با انتقاد شدید از سیاستهای عربستان سعودی، تاکید کرد: ما اسنادی در اختیار داریم که حمایت عربستان از گروه تروریستی القاعده را ثابت می کند. وی همچنین با اشاره به بیانیه مداخله جویانه اعضای شورای همکاری خلیج فارس در نشست اخیر این کشورها در دوحه قطر، خواستار پایان این دخالتها در امور یمن شد.