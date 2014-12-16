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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۸:۲۴

حمله شدید رهبر انصارالله یمن به عربستان/ اسناد حمایت ریاض از القاعده

حمله شدید رهبر انصارالله یمن به عربستان/ اسناد حمایت ریاض از القاعده

رهبر جنبش انصارالله یمن به شدت از سیاستهای مداخله جویانه عربستان سعودی در امور داخلی یمن انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، "عبدالملک الحوثی" رهبر جنبش انصارالله یمن با انتقاد شدید از سیاستهای عربستان سعودی، تاکید کرد: ما اسنادی در اختیار داریم که حمایت عربستان از گروه تروریستی القاعده را ثابت می کند. وی همچنین با اشاره به بیانیه مداخله جویانه اعضای شورای همکاری خلیج فارس در نشست اخیر این کشورها در دوحه قطر، خواستار پایان این دخالتها در امور یمن شد.

کد مطلب 2444114

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