نمایشگاه بانکداری، بیمه و بورس خوزستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نمایشگاه بانکداری الکترونیک، بیمه، بورس و سرمایه گذاری با حضور معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان شامگاه دوشنبه در محل نمایشگاه بین المللی خوزستان برگزار شد.

علی کایدانی، دبیر اجرایی نمایشگاه بانکداری الکترونیک، بیمه، بورس و سرمایه‌گذاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه بانکداری الکترونیک گامی مثبت برای معرفی فرصت های جدید سرمایه گذاری است که با مشارکت شرکت های توانمند و سرمایه گذار برپا می شود.

وی با اشاره به اینکه بیمه در خوزستان از نظر خدمات، درآمدزایی و پوشش در رتبه 31 کشور قرار دارد، ادامه داد: معرفی خدمات نوین بیمه ای در حوزه خوزستان، معرفی محصولات و توانمندیهای شرکت های فعال در بورس و اوراق بهادار در صنایع مختلف از اهداف برپایی نمایشگاه بانکداری الکترونیک، بیمه و بورس است.

کایدانی با بیان اینکه 110 کارگزاری بیمه در کشور داریم که سهم خوزستان در میان آنها بسیار ناچیز است، بیان کرد: نمایشگاه بانکداری الکترونیک و بورس فرصتی است که مردم با مدیریت سرمایه خود تمام پول خود را در بانک ها متمرکز نکنند بلکه با یک برنامه ریزی خوب در بورس هم فعال شوند که در نتیجه آن شاهد پیشرفت در بورس خوزستان خواهیم بود.

به گزارش مهر، دومین نمایشگاه بانکداری الکترونیک، بیمه، بورس و سرمایه گذاری با حضور بانک‌های دولتی، خصوص و نیمه‌ خصوصی در مساحتی بالغ بر یک هزار و 500 مترمربع در قالب ۳۵ غرفه با حضور مسئولان استانی تا ۲۸ آذرماه هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲ هر شب آماده بازدیدکنندگان است.