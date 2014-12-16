کمک های مردمی در قزوین نیازمند ساماندهی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه دوشنبه شب به همراه معاون سیاسی و امنیتی استاندار، مدیران کل اقتصادی، امور اجتماعی و فرهنگی ، پدافند غیر عامل، سیاسی و انتخابات و روابط عمومی استانداری با مدیران و کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) در محل این اداره کل دیدار و گفتگو کردند.

مرتضی روزبه در این دیدار با بیان اینکه کمیته امداد دارای پیشینه برجسته و بسیار غنی است که توانسته اعتماد مردم را جلب و حفظ کند ادامه داد: وقتی صحبت از بهره وری می شود باید این نهاد انقلابی سرآمد همه باشد، وقتی میزان تخلف کارمندان بررسی می شود در کمیته امداد این رقم صفر باشد و شاخصه هایی چون تلاش، تدین، اخلاق وتکریم ارباب رجوع در رأس امور قرار گیرد و در یک کلام این نهاد باید مدل و الگویی برای دیگر نهادها و سازمان باشد و این همان چیزی است که مردم و انقلاب دنبال آن می گشتند.

استاندار تصریح کرد: رگ حیات کمیته امداد امام خمینی (ره) اعتماد مردم است و اگر مخدوش شود دیگر چیزی نخواهد داشت و امروز این اعتماد را طوری جلب کردید که مردم با اعتماد کامل حمایت ها و پرداخت ها و وجوهات خود را به این نهاد ارائه می کنند و اگر روز به روز این سرمایه افزایش پیدا کند قطعا کمک ها و پرداخت ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: دولت در شرایط حاضر یکی از رویکردهای جدی را بحث درمان و توجه به مسائل درمانی مردم قرار داده تا مردم کمترین نگرانی و دغدغه را در بحث درمان داشته باشند اما از طرفی موسسات دیگر با نگاه خیرخواهانه نیز شکل گرفته اند تا بیماران را تحت پوشش خود قرار دهند و این در حالی است که دولت نیز برنامه های حمایتی خود را دنبال می کند لذا ضرورت دارد این موضوع ساماندهی شود.

استاندار در راستای ساماندهی جمع آوری صدقات، وجوهات و کمک های مردمی تاکید کرد: ابتدا در قدم اول باید موسسات بررسی شوند که آیا مجاز هستند و یا خیر؟ به عبارتی موسسات خیریه باید شناسنامه دار باشند و هر موسسه ای حق چاپ قبض و یا نصب صندوق را نداشته باشد و موسساتی نیز که دارای شناسنامه هستند تحت مدیریت کمیته امداد امام خمینی(ره) به کار خود ادامه دهند.

استاندار از دیگر پدیده های بسیار زشت را که در جامعه اتفاق می افتد سرقت صندوق ها عنوان و تصریح کرد: متاسفانه برخی از افراد از این پدیده به سود خود استفاده می کنند و اینگونه مطرح می کنند که چقدر در جامعه فقر زیاد شده است که به صندوق های کمیته امداد و ایتام نیز رحم نمی کنند و می خواهند اینگونه چهره نظام را کریه و زشت جلوه دهند که باید جلوی این کار با شیوه و روش های مختلف گرفته شود.

روزبه در ادامه به مستند سازی زندگی خانواده و افراد موفق تحت پوشش کمیته امداد اشاره و اظهار داشت: می توان با دعوت از هنرمندان و اهل قلم، هنرمندانه وارد داستان زندگی افراد موفق شد و با چاپ کتاب آن را به تصویر کشید.

استاندار در پایان به مدیران و کارکنان کمیته امداد توصیه کرد در نحوه ارائه خدمت و کمک به نیازمندان و افراد تحت حمایت کرامت و عزت نفس افراد را حفظ و در شیوه ارائه خدمت دقت شود تا شان و جایگاه انسانی همه افراد حفظ شود.

روزبه همچنین با تقدیر از اقدامات بسیار شایسته کمیته امداد در توانمند سازی خانواده های تحت پوشش گفت: می توان در این بخش فعال تر و با دقت بیشتری ورود پیدا کرد و امیدواریم در آینده شاهد توانمندی و خود اتکایی تمام خانواده بزرگ کمیته امداد امام خمینی (ره) باشیم.

کمیته امداد توانمندی علمی افراد تحت پوشش را در اولویت قرار دهد

رحیمی معاون سیاسی و امنیتی استاندار نیز در ادامه اظهارداشت: متاسفانه در جوامع فقیر بدلیل عدم توجه به بعد معنوی و علمی، شاهد عقب افتادگی این افراد هستیم که باید کمیته امداد امام خمینی(ره) و نهادهای ذیربط به این موضوع نیز توجه داشته باشند و قطعا در جوامعی که سطح علمی بالاتر باشد اهداف مورد نظر زودتر به نتیجه خواهد رسید.

وی با اشاره به تمرکز بر روی خودکفایی و توانمند سازی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: یکی از فاکتور های مهم در این خصوص توجه به افزایش دانش و ارتقاء سطح علمی افراد تحت پوشش به ویژه جوانان است که البته حمایت های خوبی نیز تاکنون صورت گرفته و باید با قوت بیشتری ادامه پیدا کند چرا که جوامعی موفق خواهند بود که همه افراد آن از نظر علمی پیشرفت و ارتقاء یافته باشند.

این مسئول ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی(ره) طی سنوات گذشته در راستای توانمند سازی خانوده های تحت پوشش خود موفقیت های بسیار خوبی داشته است و در کشور نیز پیشتاز بوده اند و امیدواریم روزی گزارش دهیم که کمترین تعداد خانواده تحت پوشش داریم که توانایی هیچ کاری را ندارند و نیازمند حمایت و کمک هستند.

وی یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی را حفظ کرامت و شخصیت انسانی افراد تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) عنوان و افزود: باید حرمت و کرامت ها در زمان حمایت و کمک حفظ شود تا خدای نکرده فردی احساس ضعف و ناتوانی کند و باید در این جهت کمک به نیازمندان را وظیفه خودمان بدانیم همانطور که در باورهای دینی ما نیز مککر تاکید شده است.

رحیمی در ادامه یادآورشد متاسفانه امروز شاهد هستیم که موسسات مختلفی جهت حمایت از قشرها و جامعه هدف مورد نظر خود شکل گرفته اند و به شیوه های مختلف از مردم درخواست کمک می کنند که این موضوع کمی مردم را با ناراختی مواجه کرده است که باید ساماندهی لازم در این خصوص صورت گیرد که البته این موضوع با توجه به اهمیت و ضرورت آن در دستور کار اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی معاونت سیاسی و امنتی استانداری قرار گرفته است.