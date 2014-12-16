وضعيت خدمت رساني به مردم در بيمارستان بعثت سنندج قابل تقدير است

به گزارش خبرنگار مهر، سيد حسن قاضي زاده هاشمي شامگاه دوشنبه در ادامه سفر خود به استان كردستان از بيمارستان بعثت سنندج بازديد كرد و از نزديك در جريان روند امور در اين مركز درماني قرار گرفت.

وزير بهداشت در جريان اين بازديد و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص ارزيابي از وضعيت خدمت رساني به مردم در بيمارستان بعثت سنندج گفت: واقعا بايد گفت عالي است و دوستان تلاش خوبي انجام داده اند.

وي در پاسخ به وضعيت اجراي طرح تحول نظام سلامت در اين مركز گفت: اقدامات مسئولان اين مركز در اين بخش نيز قابل تقدير است و مي توان گفت اين مركز در كردستان يك نمونه براي اجراي اين طرح است.

وزير بهداشت در پاسخ به سوال ديگري در خصوص هدف از سفر به كردستان گفت: ارزيابي حوزه بهداشت و درمان استان كردستان و همچنين بررسي طرح تحول نظام سلامت از اهداف اصلي اين سفر است.

وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه دستاورد اصلي سفر وي چه خواهد بود، عنوان كرد: سفر من به كردستان تازه از بعد از ظهر دوشنبه آغاز شده است و قرار است كه بخش زيادي از مراكز درماني سطح استان مورد بازديد قرار گيرند تا بعد از آن بتوانيم در خصوص وضعيت استان نظر دهيم.

وزير بهداشت با همراهي نمايندگان مردم سنندج در مجلس شوراي اسلامي، استاندار كردستان و جمعي از مديران استاني شامگاه دوشنبه از بخش هاي مختلف بيمارستان بعثت سنندج بازديد كرد و از نزديك در جريان روند خدمت رساني به مردم قرار گرفت.

وزير بهداشت امروز سه شنبه و در ادامه سفر خود به استان كردستان راهي شهرستان هاي سقز و بانه شده است و قرار است از حوزه بهداشت و درمان اين دو شهرستان نيز از نزديك بازديد كند.