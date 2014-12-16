اسامی 15 پژوهشگر برتری که امروز تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم امروز در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است.

قرار بود این مراسم با حضور ریاست جمهوری برگزار شود اما حضور وی کنسل شد.

در این مراسم از 15 پژوهشگر و فناور برتر با نام‌های دکتر علی کاوه از دانشگاه علم و صنعت، دکتر مهران رضایی دانشگاه کاشان، دکتر سعیدرضا الله کرم دانشگاه تهران، دکتر اسماعیل زاده از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر یدالله یمینی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر رضا موسوی حرمی از دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر محمدعلی آموزگار دانشگاه تهران، دکتر مهدی نیک عمل از دانشگاه شهید رجایی، دکتر منوچهر فرج‌زاده اصل دانشگاه تربیت مدرس، دکتر بختیار ترتیبیان از دانشگاه ارومیه، دکتر سعید محرمی‌پور دانشگاه تربیت مدرس، دکتر سهیل سبحان اردکانی دانشگاه آزاد اسلامی همدان، دکتر مسعود ستوده از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر خراط از وزارت نفت، دکتر امیرحسین شیرانی راد از جهاد کشاورزی تقدیر به عمل آمد.

همچنین در این مراسم از سه انجمن علمی اقتصاد و شهری ایران، مهندسی دریایی ایران و انجمن اسلامی تقدیر شد.

در پانزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر از قطب علمی «قطب فلسفه دین از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» و از دو نشریه علمی مربوط به وزارت علوم و وزارت بهداشت نیز تجلیل به عمل آمد.

نشریه علوم مربوط به وزارت بهداشت و نشریه پلیمر مربوط به وزارت علوم است.