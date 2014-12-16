هادی گائینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم فوتبال وحدت قم در هفته دوم از نیم فصل دوم لیگ فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان در تبریز با تیم ماشین سازی تبریز مسابقه می‌دهد.

وی افزود: این مسابقه عصر چهارشنبه ۲۶ آذر تبریز برگزار می‌شود و تیم وحدت قم برای فاصله گرفتن از انتهای جدول نیازمند کسب پیروزی در این مسابقه است.

سرپرست تیم فوتبال وحدت قم گفت: تیم وحدت قم در جدول رده بندی ۱۰ تیمی لیگ آزادگان با کسب ۸ امتیاز از ۱۰ بازی در رده نهم جدول قرار گرفته است در حالی که اختلاف امتیازات تیم‌های حاضر در جدول بسیار اندک است.

گائینی بیان داشت: وحدت قم در شرایطی در رده نهم جدول است که تیم حفاری اهواز با ۶ امتیاز در قعر جدول رده بندی و رده دهم قرار دارد اما تیم ماشین سازی تبریز با ۱۱ امتیاز در رده هفتم جدول است و وحدت در پی آن است که با پیروزی بر ماشین سازی تبریز، جای این تیم را در جدول رده بندی تصاحب کند.

وی عنوان کرد: دیدار رفت دو تیم در قم با پیروزی ۲ بر یک تیم وحدت قم همراه بود و نماینده قم با مربیگری وحید مظاهری ظرفیت این را دارد که بتواند با کسب یکی دو برد متوالی از انتهای جدول جدا شود.

سرپرست تیم فوتبال وحدت قم تصریح کرد: پیام وحدت مشهد با ۱۸ امتیاز تیم صدرنشین جدول است و تیم‌های پارس جم بوشهر و بعثت کرمانشاه با ۱۷ امتیاز و بر حسب تفاضل گل در رده‌های دوم و سوم جدول قرار گرفته‌اند.

گائینی خاطرنشان کرد: تیم فوتبال وحدت قم پس از بازی با ماشین سازی در تبریز به قم بازمی گردد تا خود را مهیای بازی خانگی برابر تیم‌های پارس جم بوشهر و هامون سازه زاهدان کند در حالی که تمرینات این تیم در ورزشگاه تختی برگزار می‌شود.