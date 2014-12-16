تصاویری از بابانوئل شدن بازیکنان منچستریونایتد

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکنان تیم فوتبال منچستریونایتد روز گذشته با حضور در بیمارستان کودکان شهر منچستر، در نقش بابانوئل ظاهر شده و به کودکانی که در بستر بیماری بودند، هدیه کریسمس دادند.

"رابین فن پرسی"، "خوان ماتا" و "آنخل دی ماریا" با بعضی از کودکان عکس‌های یادگاری گرفتند و آنها را شادمان کردند.

به پایه گزارش دیلی میل، ملاقات با کودکان بیمار جزو برنامه همه ساله باشگاه منچستریونایتد به حساب می‌آید.

این اتفاق 24 ساعت پس از شکست 3 بر صفر لیورپول روی داد. لیورپولی‎ها هم هفته گذشته با حضور در بیمارستانی در شهر لیورپول از کودکان بیمار عیادت کرده بودند.