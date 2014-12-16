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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۹:۲۰

تصاویری از بابانوئل شدن بازیکنان منچستریونایتد

تصاویری از بابانوئل شدن بازیکنان منچستریونایتد

بازیکنان تیم فوتبال منچستر یونایتد با حضور در بیمارستان، به کودکان بیمار هدیه کریسمس دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکنان تیم فوتبال منچستریونایتد روز گذشته با حضور در بیمارستان کودکان شهر منچستر، در نقش بابانوئل ظاهر شده و به کودکانی که در بستر بیماری بودند، هدیه کریسمس دادند.

"رابین فن پرسی"، "خوان ماتا" و "آنخل دی ماریا" با بعضی از کودکان عکس‌های یادگاری گرفتند و آنها را شادمان کردند.

به پایه گزارش دیلی میل، ملاقات با کودکان بیمار جزو برنامه همه ساله باشگاه منچستریونایتد به حساب می‌آید.

این اتفاق 24 ساعت پس از شکست 3 بر صفر لیورپول روی داد. لیورپولی‎ها هم هفته گذشته با حضور در بیمارستانی در شهر لیورپول از کودکان بیمار عیادت کرده بودند.

منچستریونایتد

منچستریونایتد

منچستریونایتد

منچستریونایتد

منچستریونایتد

منچستریونایتد

منچستریونایتد

کد مطلب 2444147

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