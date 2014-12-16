به گزارش خبرگزاری مهر ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه دو قطعنامه با موضوعات «پیگیری اعلامیه و برنامه اقدام فرهنگ صلح» و «تقویت گفتگو و تفاهم بین ادیان و فرهنگ­ها و همکاری برای صلح» را با اجماع به تصویب رساند.

در این جلسه حسین دهقانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک ضمن ایراد سخنانی، با برشمردن شرایط فعلی منطقه و افزایش فعالیت عناصر تروریستی، اهمیت این قطعنامه­ ها در سال جاری را بیش از گذشته دانست.

وی با اشاره به رنج و محنت مردم عراق و سوریه، ابراز امیدواری کرد که آرمان ها و ایده ­های مندرج در این دو قطعنامه باعث کاهش حمایت برخی کشورها و جریانات از گروه­ های تروریستی شود.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی برای تلاش به منظور ارتقای صلح، مدارا، گفتگو و تفاهم در میان فرهنگ­ها، مذاهب و تمدن­ها قائل است.

دهقانی ضمن اشاره به ابتکار جناب آقای روحانی در جریان مجمع عمومی سال گذشته سازمان ملل متحد که به تصویب قطعنامه «جهانی علیه خشونت و افراط­گرایی خشونت­ بار» به صورت اجماع منجر شد، حمایت گسترده کشورها از این ایده را یادآور شد و آن را نشانه اهمیت این موضوع در منظر کشورهای جهان و همچنین نیاز فوری به اقدام قاطع و هماهنگ جامعة جهانی برای پرداختن به پدیدة افراط­گرایی خشونت آمیز دانست.

وی گفت: تحولات صورت گرفته از زمان تصویب این قطعنامه تا کنون شاهدی بر درست بودن این ابتکار و ضرورت اقدام فوری از سوی کلیه کشورها برای مهار افراط­گرایی خشونت­ آمیز است.

دهقانی با اشاره به برگزاری نخستین کنفرانس بین ­المللی جهان علیه خشونت و افراط­ گرایی» در هفته گذشته در تهران که با شرکت نمایندگانی از بیش از پنجاه کشور جهان برگزار شد، اعلام کرد که بیانیه نهایی این کنفرانس به زودی به صورت سند سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید.

وی افزود: در دنیای جهانی­شدة کنونی نمی­توان نیروهای اهریمنی را در یک منطقة خاص محصور کرد. خشونت، افراط­گرایی خشونت­آمیز و فرهنگی که این پدیده ­ها را تغذیه می­ کند همانند بیماری­های مهلکی مثل ابولا و انفولانزا مسری هستند و همانند انتشار گازهای گلخانه­ای بر کل کره زمین تاثیر می­ گذارند.در شرایطی که چالش­ های روبروی صلح به صورت جهانی در آمده ­اند، هر گونه اقدامی علیه آنها نیز باید جهانی باشد.

وی در خاتمه با اشاره به اینکه برای پیروزی در نبرد میان اعتدال و افراط­گرایی لازم است که افکار و دیدگاه­ها عوض شوند، گفت: «افراط­گرایان خشنی که فکر می­کنند فقط آنها حق زیستن دارند، به لحاظ ذهنی با صلح در جنگ هستند. هیچ دینی به پیروان خود نمی­آموزد که فقط آنها حق حیات دارند. کشتن انسان­های بی­گناه به نام دین، تحریف بی­شرمانة دین است».