صنایع فولاد سیستان و بلوچستان برای ۱۳ هزار نفر اشتغال ایجاد می کند

نادر میرشکار در گفتگو با مهر بیان داشت: در حال حاضر عملیات اجرایی احداث این پروژه عظیم تولیدی و صنعتی در منطقه ازاد چابهار اغاز و وارد فاز اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه پروانه تاسیس این شرکت توسط منطقه ازاد تجاری صنعتی چابهار صادر شده است افزود: بر این اساس این شرکت ظرفیت تولید سالانه محصولاتی از جمله ۵ تن گندله، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتن آهن اسفنجی، ۳ میلیون تن فولاد، ۱.۵ میلیون تن اسلب، ۱.۵ میلیون تن ورق، یک میلیون تن مقاطع فلزی، ۵۰۰ هزار تن میلگرد و ۱.۵ میلیون تن پیلیت را دارا است.

وی در تشریح اقدامات انجام شده در راستای احداث مجتمع فولاد مکران چابهار اظهار داشت: عملیات نقشه برداری توپوگرافی و مطالعات ژئوتکنیک با استفاده از عملیات حفاری شناسایی انجام و ۳۰۰ هکتار زمین به منظور تجهیز کارگاه از طریق منطقه ازاد چابهار به این شرکت واگذار شده است.

وی بیان داشت: گروه مالی ملت با ۳۰.۵ درصد، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید با ۳۰.۵ درصد، شرکت ایمیدرو با ۱۹.۵ درصد و منطقه آزاد چابهار با ۱۹.۵ درصد از سهامداران اصلی شرکت فولاد مکران چابهار محسوب می شوند.