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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۹:۳۷

صنایع فولاد سیستان و بلوچستان برای ۱۳ هزار نفر اشتغال ایجاد می کند

صنایع فولاد سیستان و بلوچستان برای ۱۳ هزار نفر اشتغال ایجاد می کند

زاهدان-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: ایجاد و راه اندازی صنایع فولاد در استان برای ۱۳ هزار نفر افراد جویای کار و کارشناسان مرتبط با این صنعت اشتغالزایی ایجاد می کند.

نادر میرشکار در گفتگو با مهر بیان داشت: در حال حاضر عملیات اجرایی احداث این پروژه عظیم تولیدی و صنعتی در منطقه ازاد چابهار اغاز  و  وارد فاز اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه پروانه تاسیس این شرکت توسط منطقه ازاد تجاری صنعتی چابهار صادر شده است افزود: بر این اساس این شرکت ظرفیت تولید سالانه محصولاتی از جمله ۵ تن گندله، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتن آهن اسفنجی، ۳ میلیون تن فولاد، ۱.۵ میلیون تن اسلب، ۱.۵ میلیون تن ورق، یک میلیون تن مقاطع فلزی، ۵۰۰ هزار تن میلگرد و ۱.۵ میلیون تن پیلیت را دارا است.

وی در تشریح اقدامات انجام شده در راستای احداث مجتمع فولاد مکران چابهار اظهار داشت: عملیات نقشه برداری توپوگرافی و مطالعات ژئوتکنیک با استفاده از عملیات حفاری شناسایی انجام و ۳۰۰ هکتار زمین به منظور تجهیز کارگاه از طریق منطقه ازاد چابهار به این شرکت واگذار شده است.

وی بیان داشت: گروه مالی ملت با ۳۰.۵ درصد، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع  معدنی امید با ۳۰.۵ درصد، شرکت ایمیدرو با ۱۹.۵ درصد و منطقه آزاد چابهار با ۱۹.۵ درصد از سهامداران اصلی شرکت فولاد مکران چابهار محسوب می شوند.

کد مطلب 2444163

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