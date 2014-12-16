اجرای طرح نظارتی یلدا در سیستان و بلوچستان

محمد رفیع سلطان‌زاده در گفتگو با مهر بیان داشت: با هدف اطمینان از رعایت ضرایب سود و همچنین رسیدگی به موقع شکایات و برخورد با متخلفان احتمالی همزمان با برپایی آیین شب یلدا طرح ویژه نظارتی با همین عنوان از امروز به مدت یک هفته در سراسر استان به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی ادامه داد: همه ساله برپایی آیین یلدا و افزایش تقاضا موجب رشد برخی از قیمت ها می شود که به همین منظور و در راستای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از سوءاستفاده عوامل سودجو در بازار این طرح ویژه نظارتی با همکاری تعزیرات حکومتی، مجامع امور صنفی و اتحادیه‌های مرتبط در دستور کار قرار می گیرد.

وی بیان داشت: در همین راستا تعداد ۷۰ تیم بازرسی اعم از بازرسان اصناف و بازرسان سازمان صنعت و معدن به منظور حصول اطمینان از رعایت سود مصوب و همچنین رسیدگی به موقع به شکایات مردمی و برخورد قاطع با تخلفات احتمالی نظارت بر بازار را بر عهده دارند.

وی گفت: با توجه به افزایش تقاضا و حجم گسترده بیش از ۳۴ هزار واحد صنفی در استان لذا اعلام و ارایه گزارشات مردمی در صورت مشاهده تخلفاتی همچون گران‌فروشی، کم‌فروشی و عدم درج قیمت از طریق سامانه پاسخگویی می تواند بازرسان این سازمان را در رسیدگی و نظارت یاری دهد.