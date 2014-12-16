ممنوعیت اجتماعی بانوان برای حضور در بازار مردانه زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، فروش شیرمرغ تا جان آدمیزاد هر چند ضرب المثل و حکایتی اغراق آمیز است اما با سر زدن به بازاری که در زاهدان به بازار مکاره ها شهرت یافته می توان فروش بسیاری از لوازم و به مثابه این ضرب المثل را از نزدیک با چشم رؤیت کرد.

در میانه خیابان شریعتی زاهدان افراد بی شماری در هم می لولند و اجناس و کالاهای غیر قانونی متنوعی را در پناه قانون به فروش می رسانند که نشان می دهد این ضرب المثل در این قسمت از شهر خیلی هم اغراق آمیز نیست.

حد فاصل خیابان امام خمینی(ره) تا خیابان سعدی در یکی از اصلی ترین خیابان های زاهدان با نام شریعتی ازدحام افرادی با چهره های ژولیده و لباس هایی مندرس که در پی مشتری در میان هم می لولند توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند.

در دست هر یک از این افراد وسیله و یا شیئی برای فروش قرار دارد که به گفته بسیاری از کسبه این منطقه اصل و نسب آن مشخص نیست و به اموال سرقتی و بدون صاحب تعلق دارد.

در این پیاده رو که طولش از ۱۰۰ متر هم تجاوز نمی کند از جک ماشین، لاستیک دست دوم، رینگ، قالپاق و تلویزیون گرفته تا کفش مردانه، انگشتر، انواع شارژر تلفن همراه و گوشی های فاقد جعبه، لباس مستعمل، فیوز برق تا انواع و اقسام چاقو و پنجه بوکس برای فروش به نمایش گذاشته شده است.

پیاده رویی مردانه

صادق سرگزی که سال ها است در این خیابان به شغل فروش مواد غذایی اشتغال دارد به خبرنگار مهر می گوید: بیشتر کالاهایی که در این خیابان به فروش می رسد بدون اغراق می توان گفت اموال سرقتی شهروندان مال باخته است.

وی در این رابطه می گوید: نوع جنس های به فروش رفته و فرار افراد این منطقه با دیدن نیروهای انتظامی گواه اینست که معامله مشروعی در این خیابان در جریان نیست.

وی بیان داشت: همه روزه افراد بسیار محترم و چهره هایی که با این افراد و این خیابان سنخیت ندارند ساعت ها این پیاده رو ها را طی می کنند و قدم می زنند تا شاید اشیاء به سرقت رفته خود را در میان دستان یکی از این افراد بیابند.

وی افزود: تاکنون اقدام موثری برای متفرق کردن این افراد از طرف مسئولان انجام نپذیرفته و ابتدای سال جاری در اقدامی قابل تأمل پارچه ای در این پیاده رو نصب شد و از آقایان بیکار و سارق، محترمانه درخواست شد تا اینجا تجمع نکنند.

وی بیان داشت: حتی همین پلاکارد نیز که معلوم نیست از طرف کدام اداره نصب شده بود زیاد بر بلندای دیوارهای این خیابان دوام نیاورد و به سرقت رفت.

وی اظهار داشت: اینجا تنها پیاده رویی است که به دلیل تجمع غیرمعمول و وجود مالخران، بانوان ترددی از آن ندارند.

جمع آوری مالخران در دستور کار است

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان در این رابطه اظهار داشت: در خصوص برخورد با مالخرها در این خیابان و سایر نقاط شهر زاهدان برنامه ویژه ای در دستور کار قرار دارد.

سرهنگ ابراهیم ملاشاهی در گفتگو با مهر بیان داشت: در سال جاری اولویت فرماندهی انتظامی به دلیل نامگذاری به عنوان سال مبارزه با سرقت بر روی فعالیت و مهار سرقت ها و برخورد با عوامل دخیل در آن معطوف شده و لذا پلیس آگاهی ورودی جدی به این مقوله خواهد داشت.

ملاشاهی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تا چه زمانی با این آسیب در شهر زاهدان برخورد و یا نسبت به پاکسازی این منطقه برای همیشه اقدام خواهد شد افزود: زمان مشخصی برای آن قائل نشدیم اما شهروندان مطمئن باشند که با این مشکل برخورد جدی خواهد شد.

فرصت می خواهیم

فرماندار زاهدان نیز در گفتگو با مهر بیان داشت: برای خیابان شریعتی و مشکلات پیش روی آن از جمله تجمع این افراد و همچنین تجمع دلالان خودرو برنامه ای منسجم داریم.

عباسعلی ارجمندی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه به دلیل برخی ملاحظات در حال حاضر نمی توان مطلبی در این رابطه عنوان کرد ادامه داد: طبیعی است که پاکسازی و یا برخورد با بسیاری از معضلات شهری نیازمند صرف زمان و بستر سازی است و نمی توان یک شبه همه آنها را جمع کرد.

ارجمندی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پاکسازی یک خیابان از حیث افراد نامتعارف چرا بیش از ۲۰ سال به سرانجام نرسیده است افزود: این موضوع را باید از مسئولان که در گذشته مسئولیتی داشتند جویا شد اما در زمان تصدی بنده با این مسئله به صورت جدی برخورد خواهد شد.

پیگیری می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی سیستان وبلوچستان نیز در آخرین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در ماه گذشته در خصوص سوال خبرنگار مهر در همین راستا بیان داشت: از این وضعیت اطلاعی نداشتم اما دستور پیگیری جدی می دهم.