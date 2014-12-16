۵۶۰ هزار نفر مددجو از برنامه های آموزش خانواده بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اكبر ميرشكار شامگاه دوشنبه در آئين تكريم و معارفه مدير امور فرهنگي كميته امداد امام خميني (ره) استان سمنان در محل كانون تربيتي حاج اكبر تقوي دامغان ضمن بیان اینکه ۵۶۰ هزار نفر مددجو از برنامه هاي آموزش خانواده بهره مند شدند اظهار داشت: مخاطبان اين برنامه ها را زنان سرپرست خانوار، جوانان در آستانه ازدواج در رده سني ۱۵تا ۲۹ سال، دختران بازمانده از تحصيل و ازدواج، زنان مطلقه و سالمندان بودند.

وي تصريح كرد: هر ساله بخش عمده اي از مخاطبان نيازمند برنامه هاي آموزش خانواده از طريق نيازسنجي و طي فرآيند نظام جامع آموزشي خانواده براي بهره مندي از برنامه هاي آموزشي انتخاب مي شوند.

كميته امداد امام خميني (ره) دستگاه كارآمد و علمي است

معاون فرهنگي و آموزشي كميته امداد امام خميني (ره) با اشاره به استقبال بسیار خوب مخاطبان از برنامه هاي آموزشي خانواده گفت: توسعه آموزش هاي گروهي با بهره گيري حداكثري از ظرفيت هاي موجود، توجه به اردوهاي خانوادگي، ارائه روش نو در اجراي برنامه طرح فلاح در راستای شبكه اي کردن اين طرح با تاكيد بر محله محوري و بومي سازي محتوا و شيوه برنامه هاي آموزشي اين نهاد رشد بالايي را به خود اختصاص داده است.

ميرشكار، كميته امداد را دستگاهی كارآمد و علمي دانست و افزود: اين نهاد تاكنون توانسته با اجراي طرح هاي مهم و تاثيرگذار با فقر مبارزه كند و در توانمندسازي خانواده ها گام بردارد.

وي با اذعان بر اینکه كميته امداد امام خميني (ره) رسالت بزرگي را در حمايت از اقشار نيازمند جامعه برعهده دارد خاطرنشان ساخت: حفظ كرامت مددجويان در سرلوحه كار اين نهاد به عنوان يادگار امام راحل قرار دارد.

اختصاص ۸ ميليارد ريال اعتبار به بخش فرهنگي كميته امداد استان سمنان

مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) استان سمنان نيز در اين آئين با اشاره به اختصاص هشت ميليارد ريال اعتبار به بخش فرهنگي افزود: اين ميزان اعتبار صرف كمك هزينه هاي دانش آموزي، دانشجويي، اردوها، كانون ها، آموزش خانواده و مشاوره در سطح استان سمنان مي شود.

نجفعلي انتظاري با بیان اینکه ۶۰ هزار نفر در استان سمنان تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) قرار دارند تصريح كرد: ۲۰ هزار نفر از اين افراد از خدمات مستمر و ۴۰ هزار نفر ديگر از خدمات يك بعدي و چند خدمتي بهره مند هستند.

وی خاطرنشان ساخت: در استان سمنان دو كانون دائم فرهنگي و تربیتي زير نظر كميته امداد امام خميني (ره) فعاليت می کنند.

مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) استان سمنان تصريح كرد: يك هزار و ۶۰ نفر دانشجو و دو هزار و ۳۴۵ تفر دانش آموز تحت حمايت این نهاد قرار دارند.

انتظاري در خاتمه از ارائه خدمات مشاوره، آموزش خانواده، دانشجويي و دانش آموزي، امور تربيتي و جوانان، اوقات فراغت و اردوها به عنوان مهمترين برنامه هاي فرهنگي كميته امداد امام خميني (ره) استان سمنان در طول سال یاد كرد.

در اين آئين از خدمات پنج ساله قربانعلي حسن آبادي تقدير و اسماعيل رنگريز به عنوان مدير جديد امور فرهنگي اداره كل كميته امداد امام خميني (ره) استان سمنان معرفي شد.