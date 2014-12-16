مشکل چندین ساله اهالی داود آباد رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی نیارکی دوشنبه شب در جلسه شورا با اشاره به سکونت تعداد قابل توجه از خانوارهایی از دو دهه قبل در منطقه داود آباد، افزود:داود آباد از سالها قبل همچون یک سکونتگاه مطرح شده ولی این منطقه با مشکلات حقوقی مواجه بوده که امکان ارائه خدمات شهری به مردم این منطقه وجود نداشت.

وی در تکمیل صحبتهای خود به مصوبه شورای شهر و مساعدت شهرداری در این رابطه اشاره و خاطر نشان کرد: در واقع زمینهای متصرف شده ای به این خانوارها فروخته شده بود که امکان صدور اسناد معتبر برای آنها وجود نداشت و ضمن توافق با مالک اصلی، نسبت به تملیک حدود 12 هکتار از اراضی منطقه اقدام شد.

صادقی نیارکی اضافه کرد: بر این اساس، سند رسمی به نام مالکینی که از قبل به شکل مبایعه نامه زمینی خریداری کرده و ساخت و ساز انجام دادند، صادر می شود.