«خانه و کلید» دو جایزه دیگر به خانه برد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «خانه و کلید» به کارگردانی شوان عطوف دو جایزه از جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «تکسی کاتالونیا» در اسپانیا و جشنواره فیلم «حقوق بشر» در سلیمانیه را از آن خود کرد.

فیلم کوتاه داستانی «خانه و کلید» (مال و کلیل) Home And Key به کارگردانی شوان عطوف هنرمند سینما و تلویزیون کردستان عراق، در جدیدترین حضور بین‌المللی خود، روز 17 آذرماه مصادف با 8 دسامبر 2014 در بخش رقابتی جشنواره فیلم کوتاه «تکسی کاتالونیا» در شهر بارسلونا در کشور اسپانیا روی پرده رفت و توانست جایزه بهترین فیلم این جشنواره را به‌دست آورد.

این دوره از جشنواره با محوریت «هویت و حافظه در فیلم کوتاه» با نمایش آثار کشورهای مختلف در چندین بخش رقابتی و غیررقابتی به مدت سه روز در شهر بارسلونا در کشور اسپانیا برگزار شد.

اعضای هیات داوران این جشنواره در مورد فیلم کوتاه «خانه و کلید» معتقد بودند که این فیلم به سادگی و با روشی شاعرانه توانسته است وضعیت صد سال گذشته کردها و همچنین تراژدی هایی را که در زمان رژیم بعث بر سر آنها آمده است به خوبی نشان بدهد.

همچنین این فیلم کوتاه 15 دقیقه‌ای همچنین با حضور شوان عطوف، روز 19 آذرماه جاری مصادف با 10 دسامبر 2014 در نخستین دوره جشنواره فیلم «حقوق بشر» در شهر سلیمانیه کردستان عراق به نمایش درآمد و توانست جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران این جشنواره را از آن خود کند.

این جشنواره با نمایش 48 فیلم از 13 کشور جهان، توسط سازمان توسعه حقوق بشر، خانه سینمای کردستان و چندین نهاد فرهنگی دیگر، در سالن موزه زندان «امن سوور» (ئه‌منه سووره‌که) در روزهای 13 تا 19 آذرماه (4 تا 10 دسامبر 2014) در شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق برگزار شد. این زندان مخوف، محل شکنجه و نگهداری زندانیان کُرد در زمان رژیم بعث در کردستان عراق بود.

فیلم کوتاه «خانه و کلید» در آخرین حضور بین‌المللی خود، روز 30 آبان ماه امسال در بخش رقابتی بین‌الملل در چهاردهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «اُ کورت» O Curt در شهر ناپولی در کشور ایتالیا روی پرده رفت و توانست جایزه ویژه هیات داوران این جشنواره را تصاحب کند.

این جشنواره با نمایش آثار کشورهای مختلف جهان در چندین بخش رقابتی و غیررقابتی در روزهای 28 آبان تا 1 آذر ماه مصادف با 19 تا 22 نوامبر 2014 در شهر ناپولی در کشور ایتالیا برگزار شد.