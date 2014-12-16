به گزارش خبرنگار مهر، علی مردانلو صبح امروز در نشست با اعضای شوراهای اسلامی روستاهای آبپخش اظهار داشت: ایجاد تحول در روستاها از اهداف ارزشمندی است که دولت تدبیر و امید به آن توجه دارد و در این راستا از هیچ تلاشی فروگزار نخواهد کرد.

وی افزود: اختصاص اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده به مناطق روستایی از اقدامات ارزشمندی است که در دولت تدبیر و امید شاهد آن هستیم.

مردانلو خاطرنشان کرد: پیش از این اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده تنها به روستاهای دارای دهیاری اختصاص می‌یافت ولی دولت تدبیر و امید این اعتبارات را به تمامی روستاهای کشور تعمیم داد.

بخشدار آبپخش ابراز داشت: تحول در مبلمان روستایی و زیرساخت‌های عمرانی روستاها مهم‌ترین دستاوردی است که در راستای این اقدام عادلانه دولت شاهد آن خواهیم بود.

مردانلو با بیان اینکه باید به فکر درآمد پایدار برای روستاها باشیم، عنوان کرد: دهیاران و شوراهای اسلامی بایستی با ایجاد درآمدهای پایدار در مسیر توسعه و آبادانی روستاها گام بردارند و صرفا به اعتبارات دولتی قانع نباشند.

وی یادآور شد: توسعه عمرانی روستاها و ارتقای سطح زندگی روستایی از مهم‌ترین وظایفی است که شوراهای اسلامی و دهیاران بایستی با جدیت به آن توجه داشته باشند و در این راستا تلاش کنند.

بخشدار آبپخش گفت: همکاری اهالی روستاها با دهیاران و شوراهای اسلامی از مسائل مهمی است که ساکنین روستاها در راستای آبادانی دیار خود باید به آن توجه داشته باشند.