به گزارش خبرگزاری مهر، «ایده» موضوع نخستین فصل نشست های باشگاه فرهنگی آموزشی كانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران است كه در سلسله جلسات فصل پاییز از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته می شود.

در اولین بخش از این نشست محمود آیدن به سوالاتی نظیر چه تفاوت هایی میان ایده پردازی (فرم و محتوا) در سینمای خاص و بدنه وجود دارد؟، الفبای ایده پردازی در سینمای خاص و بدنه چیست؟ و روش های گسترش ایده تا طرح از چه تنوعی برخوردار است؟ پاسخ خواهد داد.

در بخش دوم این نشست نیز منوچهر محمدی به این سوالات که از منظر تهیه كنندگان سینما، ایده باید دارای چه ظرفیت هایی باشد؟، چه تفاوت هایی در ایده پردازی برای سینمای خصوصی و دولتی وجود دارد؟ و از منظر تهیه كننده ای ایده پرداز، با چه تجارت و چالش هایی در این سال ها روبرو بوده ام؟ پاسخ می دهد.

در آخرین بخش از این نشست، سیروس الوند مهمان ویژه بخش «انتقال تجربه» خواهد بود تا به پرسش های حاضران پاسخ دهد. وی فعالیت خود را به عنوان منتقد در سینمای قبل از انقلاب و در مجلات ستاره سینما و فردوسی آغاز كرد و بعدها فیلمنامه نویسی را ادامه داد. الوند یكی از پركارترین كارگردانان سینمای بعد از انقلاب است كه سال 71 سیمرغ بلورین بهترین كارگردانی را برای «یكبار برای همیشه» از یازدهمین جشنواره فیلم فجر دریافت كرد.

سومین نشست باشگاه فرهنگی آموزشی كانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران با موضوع «ایده» پنجشنبه 27 آذر ساعت 15 با حضور اعضای باشگاه، اعضای كانون فیلمنامه نویسان، مهمانان ویژه و نمایندگان رسانه ها در سالن سیف الله داد خانه سینما برگزار می شود.