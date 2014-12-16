دوره مربیگری درجه دو و سه تکواندو در کرمانشاه برگزار می شود

میترا مشعشعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از طرف فدراسیون، میزبانی دوره مربیگری درجه دو و سه تکواندو به استان کرمانشاه واگذار شده است.

وی افزود: این دوره در بهمن ماه سال جاری برگزار می شود و از استان کرمانشاه نیز ۱۵ مربی در این دوره حضور خواهند داشت.

مشعشعی همچنین خاطر نشان کرد: ۳۱ استان کشور برای میزبانی دوره داوری درجه سه تکواندو نیز داوطلب بودند که در نهایت این میزبانی به کرمانشاه داده شد.

نایب رئیس هیئت تکواندو استان کرمانشاه گفت: دوره داوری درجه سه کیوروگی و پومسه اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.