به گزارش خبرنگار مهر، در حوزه تجارت خارجی این موج جدید بخصوص با کشورهای حاشیه خزر و به ویژه روسیه می‌ تواند روند رو به جلو و جهش‌ خوبی داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان در این باره می گوید: گیلان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به شکل فعال در کشورهای استقلال ‌یافته از شوروی موسوم به CIS حضور مستمر و فعال داشته است.

هادی تیزهوش تابان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بخش عمده این حضور و فعالیت به صورت برگزاری نمایشگاههای تجاری بوده که در کشورهای مختلف با برنامه‌ریزی و هدایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گیلان انجام شده است.

اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه فعال شد

وی همچنین از برگزاری نمایشگاه در آستراخان، جمهوری آذربایجان، گرجستان، قزاقستان و سایر کشورها خبرداد و اظهارداشت: تعداد این نمایشگاهها بیش از 15 نمایشگاه بوده و اغلب تجار، بازرگانان و فعالان بخش تجارت و صنعت استان گیلان و بسیاری از استان‌ های دیگر کار تجارت و صادرات را از همین مسیر حضور در نمایشگاهها تجربه کرده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان گیلان با اشاره به نمایشگاه تجاری صنعتی ایران در آستراخان روسیه که به تازگی برگزار شد، گفت: این نمایشگاه با موفقیت قابل توجه و چشمگیر همراه بوده است.

وی افزود: بیش از 50 شرکت تجاری و صنعتی از چند استان کشور در این نمایشگاه حضور داشتند و مدیریت نمایشگاه با اتاق بازرگانی، صنایع و معادن گیلان بود.

تیزهوش تابان تصریح کرد: "محمد علی نجفی " استاندار گیلان و هیئت همراه نیز ضمن افتتاح و بازدید این نمایشگاه با مسئولان و همتایان روسی مذاکره و تفاهم های تجاری صنعتی و همکاری‌های دوجانبه انجام دادند.

وی ادامه داد: برگزاری این نمایشگاه بستری برای ارزیابی کار برگزاری نمایشگاههای تجاری گیلان در کشورهای حاشیه خزر و قفقاز است.

ناگفته نماند بررسی اثرات این نمایشگاهها موید این نکته است که اتاق بازرگانی، صنایع و معادن گیلان در این مورد بسیار خوب و فعال برخورد کرده و به همین انگیزه نیز به تازگی اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه فعال و رئیس اتاق گیلان به عنوان نائب رئیس این اتاق برگزیده شد.

شناخت بازارهای هدف در دستور کار قرار دارد

مشاور صنعتی استاندار گیلان هم در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: اتاق بازرگانی گیلان نقش پررنگ و خوبی برای شناخت بازارهای هدف داشته است.

فرهمند پورعلی با اشاره به حضور در بازارهای صادراتی که با رقابت شدید همراه است، افزود: در حال حاضر تولیدات صنعتی گیلان به بازارهای آسیا و اروپا صادر می ‌شود.

وی همچنین به برگزاری جلسات شورای گفتگو در استان اشاره کرد و اظهارداشت: این شورا به ریاست استاندار و دبیری اتاق بازرگانی به تناسب موضوعات تا به حال با ابتکار عمل مسائل را بررسی و راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات ارائه کرده است.

عضو هیئت مدیره شرکت پارس خزر که به عنوان شرکت صادرکننده نمونه و واحد کنترل کیفی نمونه سال کشوری معرفی شده است در زمینه‌ تشکیل شورای گفتگو بیان داشت: این شورا به دبیری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان با داشتن ارتباطات قوی با کشورهای همسایه و روابط خوب با استراخان، گرجستان و آذربایجان نقش مهمی در پیشبرد امر صادرات خواهد داشت.

وي افزود: فضای همدلی و همراهی که در بخش‌ های مختلف استان تحت هدایت استاندار به وجود آمده خوشبختانه می ‌تواند بسیاری از مشکلات را رفع کند.

توسعه صادرات غیر نفتی ضرورتی انکار ناپذیر است پورعلي تصريح كرد: عملکرد این اتاق در برگزاری نمایشگاهها و حمایت از صادرات و اعزام هیئت‌های گوناگون برای راه‌اندازی گروههای صادراتی بسیار موفق بوده است.

وي تاکید کرد: وجود روابط دیرپای مسئولان اتاق گیلان با مسئولان و همتایان در روسیه، گرجستان و آذربایجان و سایر مناطق به عنوان نقطه قوتی تلقی می ‌شود که پیوسته پشتوانه فعالیت تجاری بازرگانان بوده و روز به روز این روند افزایش یافته است.

مشاور صنعتي استاندار گيلان اظهارداشت: اتاق بازرگانی همه توان خود را به کار گرفته و در مورد بسیاری از دغدغه‌های بازرگانان در منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی، مسائل گمرکی، تسهیل ارتباط بازرگانان با ارگانهای مسئول و ذیربط خوب عمل کرده است.

وي يادآورشد: با توجه به اینکه رئیس اتاق گیلان برای نخستین بار در سطح معاون اتاق مشترک ایران با یک کشور قدرتمند مانند روسیه قرار گیرد، موقعیت بسیار خوبی است.

موج جدیدی از روابط تجاری در گیلان شکل گرفته است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان هم در گفتگو با خبرنگار مهر با ارزیابی کار متولیان تجارت استان گفت: نگاه هوشمندانه استاندار گیلان در این بخش باعث شده موج جدیدی از روابط تجاری در حاشیه دریای خزر با مدیریت استان گیلان شکل گیرد.

علی منتظری با اشاره به نقش مهم اتاق بازرگانی گیلان در این زمینه افزود: در حوزه تجارت خارجی این موج جدید بخصوص با کشورهای حاشیه خزر و بالاخص روسیه می‌ تواند روند رو به جلو و جهش‌ خوبی داشته باشد.

وی همچنين با اشاره به ارائه آمار تمدید 268 فقره کارت بازرگانی و رشد 29 درصدی فعالیت بخش تجارت و اتاق بازرگانی گیلان اظهارداشت: در حال حاضر 389 فقره کارت فعال بازرگانی در استان وجود دارد که ظرفیت بالای کار مسئولان ذیربط را نشان می ‌دهد.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت برضرورت توسعه صادرات غير نفتي در استان تاكيد كرد و گفت: خوشبختانه گيلان از ظرفيت هاي صادراتي خوبي در سطح كشور برخوردار است.

وي افزود: از اين مزيت هاي صادراتي بايد در راستاي شكوفايي اقتصادي، اشتغال، كاهش نرخ بيكاري و غيره بهره گيري كرد.

منتظري تصريح كرد: بدون شک امر توسعه صادرات و تجارت خارجی در مجموعه دانش و علم اقتصاد در دنیای پررقابت امروز جایگاه مهم و بالایی دارد.

حجم صادرات غیرنفتی کشور و فعالیت پایگاههای صادراتی در استان گیلان حداقل 10 برابر رشد داشته است مدیرعامل گروه صنعتی نادری و بازرگان و صادرکننده نمونه نیز در این باره به مهر می گوید: صنایع نادری با 60 سال سابقه تولید مواد غذایی برای انجام امور صادراتی خود پیوسته از حمایت و نگاه مثبت مسئولان استان از جمله استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی برخوردار بوده است.

محمد پاکدامن لاهیجی افزود: در سال‌ های 72-71 که ارتباطات بازرگانی و برگزاری نمایشگاههای بازرگانی گیلان در حاشیه خزر شروع شد تاکنون حجم صادرات غیرنفتی کشور و فعالیت پایگاههای صادراتی در استان حداقل 10 برابر رشد داشته است.

وی همچنین اظهارداشت: در سال های 71 و 72 مجموع صادرات غیرنفتی رقمی در حد سالیانه سه میلیارد دلار بود در حالیکه رقم صادرات غیرنفتی اکنون از 40 میلیارد دلار تجاوز می ‌کند.

مدير عامل گروه صنعتي نادري گفت: در بازار پرپیچ و خم امروز و در رقابت‌ های نابرابر و زورمدارانه قدرت‌ های جهانی بايد با آرامش و ارائه تولید بهتر و برنامه‌ریزی علمی جایگاه شایسته خود را به دست آورد بنابراین اتاق‌ های بازرگانی و سازمان صنایع، معادن و تجارت در این خصوص مسئولیت سنگینی دارند.

وي ادامه داد: نهادهای عمومی غیردولتی مانند اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتحادیه‌های صادرکنندگان و تشکل‌های صنفی دیگر در استان باید مجدانه تلاش کنند و از سوی نهادهای دولتی نیز حمایت شوند.

به هر حال اظهارنظر کارشناسانه و نیز آسیب ‌شناسانه می‌ تواند ظرفیت و مزیت‌ های صادراتی کشور و استان را بارورتر و بهره‌وری در این مورد را افزایش دهد اما برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی و نگاههای ناامیدکننده نه تنها کمکی به رفع مسائل و مشکلات نخواهد کرد بلکه موجب دلسردی فعالان این عرصه خواهد شد.