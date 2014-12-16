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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۵۱

رييس سازمان حج و زيارت راهي مرزهاي كشور شد

رييس سازمان حج و زيارت راهي مرزهاي كشور شد

رييس سازمان حج و زيارت به همراه جمعي از مسئولين اين سازمان به منظور بازديد از آخرين وضعيت مرزهاي كشور و خدمات رساني به زائران اربعين راهي مرزهاي كشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعيد اوحدي به همراه جمعي از مسئولين سازمان حج و زيارت صبح امروز به منظور بازديد از آخرين وضعيت مرزهاي كشور و نحوه خدمات رساني به زائران اربعين، راهي استان ايلام شد تا از مرز مهران بازديد نمايد.

بر اساس اين گزارش مهندس اوحدي و تيم همراه پس از بازديد از مرز مهران، راهي استان خوزستان خواهند شد تا از مرزهاي شلمچه و چزابه و خدمات رساني به زائران در اين مرزها، بازديد به عمل آوردند.

تردد زائران در مرزهاي كشور در روزهاي آغازين بازگشت زائران اربعين به كشور با توجه به ازدحام جمعيت با مشكلاتي همراه بود . در حال حاضر تردد زائران به صورت روان انجام مي‌گيرد.

در ايام اربعين امسال بيش از يك و نيم ميليون زائر ايراني در پياده روي اربعين در كربلاي معلي حضور داشتند.

کد مطلب 2444264
مهناز قربانی مقانکی

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