کاهش کشتار و افزایش ربایش روزنامه نگاران در 2014

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش خود اعلام کرده حملات علیه خبرنگاران وحشیانه‌ تر شده، ربودن آنها افزایش یافته و ۶۶ نفر از آنها در این سال جان خود را از دست داده‌اند.

این سازمان در گزارش خودمی‌گوید سر بریدن "جیمز فولی" و "استیون ساتلوف"، خبرنگاران آمریکایی به دست گروه داعش نمایانگر خطر بسیار بزرگی است که خبرنگاران را تهدید می‌کند.

با این همه تعداد خبرنگارانی که در سال جاری میلادی کشته شده‌اند در مقایسه با سال گذشته کمی کاهش داشته است. در سال ۲۰۱۳ میلادی، ۷۱ خبرنگار جان خود را از دست دادند. این کاهش در شمار قربانیان به کاهش قربانیان در کشورهایی که در صلح به سر می‌ برند، باز می‌گردد. با این همه شمار ربودن خبرنگاران در مقایسه با سال گذشته میلادی با تقریبا ۴۰ درصد رشد روبه‌رو بوده و از مجموع ۱۱۹ نفر، ۳۳ نفر در اوکراین، ۲۹ نفر در لیبی و ۲۷ نفر در سوریه ربوده شده‌اند که ۴۰ نفر از این خبرنگاران هنوز گروگان هستند.

از سال ۲۰۰۵ میلادی تا کنون، مجموعا ۷۲۰ خبرنگار در تحولات مختلف کشته شده‌ اند.

گزارشگران بدون مرز در این گزارش به نام "خدیجه اسماعیلوا" خبرنگار بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد، نیز اشاره کرده و جمهوری آذربایجان را بزرگترین زندان کارکنان رسانه‌ها در اروپا، در حال حاضر نام نهاده است.

در این گزارش همچنین آمده که تا هشتم ماه دسامبر، در جهان ۱۷۸ روزنامه‌ نگار حرفه‌ای در زندان بوده‌ اند و در این میان چین با ۳۳ روزنامه‌نگار و اریتره با ۲۸ روزنامه‌ نگار زندانی در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند.