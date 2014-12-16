تاملی در رنگ و شکل نمادهای تکفیری/ چرا پرچم تکفیری ها سیاه و سفید است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از العالم اغلب گروه های تندرو و تروریستی از گروه طالبان گرفته تا تشکیلات القاعده و شاخه های آن از پرچم سیاه رنگی که عبارت "لا إله إلا الله محمد رسول الله" در کنار نماد شمشیر بر روی آن نقش بسته، استفاده کرده اند و گروه داعش نیز همین کار را با کمی تغییر انجام داده است. بررسی رنگ ها و نمادهای به کار رفته در این پرچم ها و شباهت عجیب آنها، نکات قابل توجهی را در خود نهفته دارد.

نخست آن که تمامی این پرچم ها، سیاه و سفید است و جز سیاه و سفید، هیچ رنگی در آنها به کار نرفته است؛ این در حالی است که پرچم های کشورهای اسلامی معمولا دارای تنوع رنگ و زیبایی خاصی هستند. کاربرد سیاه و سفید و عدم استفاده از رنگ های دیگر، به نوعی از تفکر تکفیری این گروه های تروریستی حکایت دارد که دنیا را سیاه یا سفید می بینند و هیچ وضعیت سومی در تفکر وهابی و سلفی آنها جا ندارد؛ هرکه مانند آنها فکر کند سفید است و هر کس در هر مورد با آنها مخالف باشد، سیاه و مستحق مرگ به بدترین شیوه ها.

از سوی دیگر عدم استفاده از رنگ های متنوع، در ذهن بیننده خارجی این تصور را ایجاد می کند که "اسلام" - که این گروه ها داعیه دار آن هستند- دینی خشن و آکنده از خشونت است و هیچ تنوع و تحولی را به رسمیت نمی شناسد.

اما نمادهای اصلی به کار رفته در این پرچم ها عبارتند از دو جمله مقدس "لااله الا الله" و "محمد رسول الله" و نیز تصویر شمشیر؛ که دو اصل اساسی اسلام را در کنار نماد خشونت قرار داده و اسلام را به خشن ترین شکل ممکن به بیننده معرفی می کند. به راستی این نوع معرفی اسلام، کار چه کسانی می تواند باشد؟

در ادامه پرچم های گروه های تروریستی و نمادهای به کار رفته در آنها را از نظر می گذرانیم.

القاعده

این گروه در سال ۱۹۸۸ توسط ایمن الظواهری تاسیس شد و پرچم آن سیاه رنگ است که بر روی آن عبارت "لا إله إلا الله محمد رسول الله" به رنگ سفید نوشته شده است. القاعده دارای شاخه های بسیار است که از جمله آن می توان به تشکیلات القاعده در جزیره العرب" و "القاعده در مغرب عربی و گروه های وابسته" درالجزایر و جبهه النصره اشاره کرد و هر یک از این گروه های زیرمجموعه القاعده، از پرچم القاعده استفاده می کنند و نام این گروه در ذیل آن نوشته می شود.

جنبش مجاهدین الشباب

این جنبش سومالیایی که از تفکرات القاعده پیروی می کند، اوایل سال ۲۰۰۴ توسط آدم حاشی عیرو " سرکرده آن - که سال ۲۰۰۸ در حمله آمریکا کشته شد – و " احمد عبدی غدانی – که سپتامبر ۲۰۱۴ کشته شد، و احمد عبدی غودان – که سال ۲۰۰۸ ریاست این جنبش را برعهده داشت و در سپتامبر گذشته کشته شد- تاسیس شد. پرچم این گروه نیز دارای رنگ سیاه است که روی آن عبارت "لا إله إلا الله محمد رسول الله" با رنگ سفید به شکل دایره ای نوشته شده است و در وسط پرچم دو شمشیر قرار دارد.

گروهک "امارت قفقاز"

این گروه ۳۱ اکتبر ۲۰۰۷ از سوی "دوکو عمروف" سرکرده چچنی تاسیس شد و پرچم این گروه سیاه رنگ است و روی آن شمشیری به رنگ سفید ترسیم شده که بر بالای آن عبارت شهادتین نوشته شده است.

انصار الشريعه

یک گروه شبه نظامی است که آوریل ۲۰۱۲ و چند ماه پس از سرنگونی حکومت معمر قذافی دیکتاتور معدوم لیبی تشکیل شد. گفته می شود که گروه انصار الشریعه لیبی و گروه انصار الشریعه تونس ، از لحاظ افکار تروریستی و هماهنگی عملیاتی و حمایت مالی وپشتیبانی یک گروه به حساب می آیند و با گروه داعش اعلام بیعت کرده اند. پرچم این گروه، متشکل از پرچمی سیاه رنگ است که روی آن عبارت شهادتین نوشته شده است و "كتيبة أنصار الشريعة" به رنگ سفید ترسیم شده و شبیه به پرچم القاعده است.

" أنصار بيت المقدس" یا "ولايت سيناء"

این گروه در سطح گسترده پس از ۳۰ ژوئن و با حملات ضد مواضع و مراکز امنیتی در مصر شناخته شد. این گروه از جمله گروه های مسلح است که فعالیت آن در منطقه سیناء در مصر متمرکز است و ارتباط آن با گروه داعش گسترش یافته است و پس از اعلام بیعت با گروه داعش، نام خود را رسماً به " ولایة سیناء" تغییر داده است. پرچم این گروه متشکل از تصویری از قرآن کریم و تصویری از کره زمین و یک سلاح تیربار و پرچم گروه داعش است و بر روی آن عبارت "قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله" درج شده است.

گروهک " أبو سياف"

این گروه در سال ۱۹۹۱ توسط " عبد الرزاق أبوبكر جنجلانی " درجنوب فیلیپین تاسیس شد. این گروه در مالزی نیز فعال است و از پرچم سیاه که روی آن همانند پرچم القاعده، عبارت "لا إله إلا الله محمد رسول الله" به رنگ سفید نوشته شده است.

طالبان

این گروه توسط "ملا عبدالمجيد محمد عمر" در افغانستان تشکیل شد و در پاكستان نیز فعال است. پرچم این گروه سفید است و روی آن عبارت شهادتین به رنگ سیاه نوشته شده است.

بوكو حرام

ترجمه و مفهوم عبارت " بوکو حرام " این است که "آموزش های غربی حرام است". این گروه در سال ۲۰۰۸ در نیجریه توسط ابوبكر شيكاو تاسیس شد و پرچم آن، متشکل از تصویری یک کتاب و دو سلاح و پرچم سیاه " القاعده " است و این گروه در عملیات خود از پرچم "القاعدة" استفاده می کند.

جبهة النصره

این گروه اواخر سال ۲۰۱۱ توسط " أبو محمد الجولانی" در سوریه تشکیل شد و با تشکیلات القاعده در عراق ارتباط دارد. رچم این گروه، به رنگ سیاه است و بر روی آن عبارت شهادتین و "جبهة النصره" به رنگ سفید درج شده و به پرچم القاعده شباهت دارد.

گروهک "دولت اسلامی عراق و شام" (داعش)

گروه داعش سال ۲۰۰۳ در عراق تاسیس شد و شاخه ای از القاعده به شمار می رود. این گروه با اسم کنونی آن در سال ۲۰۱۳ ظاهر شد و در ژوئن ۲۰۱۴ " اعلام خلافت " کرد و اعلام نمود که سرکرده آن " أبو بكر البغدادی " است. پرچم "داعش" سیاه رنگ است و بر روی آن عبارت " لا إله إلا الله" نوشته شده و در وسط آن دایره ای سفید رنگ قرار دارد که درداخل آن عبارت "محمد رسول الله" به شکل معکوس نوشته شده است تا کمله "الله" درآغاز قرار گیرد. از داعش گروه های دیگری در کشورهای مختلف به وجود آمده اند که پیشتر نام برخی را ذکر کردیم.