به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از د رپ، انجمن منتقدان فیلم سوییس امسال برای چهارمین بار دو فیلم برتر سال را در عرصه داخلی و بین المللی انتخاب کردند.

انجمن منتقدان سوییس که متشکل از 170 منتقد صاحب نام سوییس در زمینه فیلم و سینما است، در میان فیلم های داخلی فیلم «دروازه‌بان» را به عنوان فیلم برتر انتخاب کردند و فیلم «بچگی» ریچارد لینکلیتر را نیز به عنوان بهترین فیلم سال در عرصه جهانی برگزیدند.

فیلم «دروازه بان» ساخته سابین باس درامی درباره یک معتاد است که به تازگی از زندان آزاد شده و می خواهد برای زندگی‌اش نقشه راه جدیدی تعیین کند.

باس با ابراز افتخار از برنده شدنش گفت این انتخاب نشان دهنده این است که فیلم من هم با مردم و هم با منتقدان ارتباط برقرار کرده است.

جایزه لینکلیتر را نیز کمپانی یونیورسال به عنوان توزیع کننده فیلم در سوییس دریافت کرد.

«بچگی» در حالی که به اسکار نزدیک می شویم و فصل جوایز سینمایی داغ شده است، بیشترین جوایز سال را درو کرده و منتقدان آمریکایی نیز تقریبا یک صدا این فیلم را تحسین کرده‌اند.

این فیلم که در طول 12 سال ساخته شده، روند زندگی یک پسر بچه را در طول 12 سال و از زمانی که او چهار پنج ساله بود روایت می کند. اتان هاوک در نقش پدر این پسر ایفای نقش کرده است. پاتریشیا آرکت که دیگر بازیگر این فیلم است تاکنون چندین جایزه برای بازیگر نقش مکمل دریافت کرده یا نامزد دریافت آن شده است.